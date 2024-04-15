李亦伸專欄／湖人故意輸鵜鶘劇本太可笑　預測勇、湖攜手晉季後賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
金塊是衛冕軍，已經連續兩季打得湖人叫「哀北叫母」，上季西區決賽湖人0：4被金塊橫掃，湖人「老詹」LeBron James輸到顏面盡失。金塊主場和媒體和網路嘲諷老詹「誰是你爸爸」，過去一年不曾間斷。
為了季後賽第一輪躲避開金塊，湖人輸附加賽第一戰，拚第二戰晉級，拿第八種子打雷霆才是上上之策，好像湖人打誰都「穩贏」。
西區附加賽我的預測是：
1、湖人勝鵜鶘，湖人拿下第七種子，季後賽第一輪打金塊。
但湖人會打得很辛苦，即使湖人例行賽對鵜鶘3勝1敗領先，但附加賽「一戰定生死」，即使西區第一雷霆、第二金塊、第三灰狼打鵜鶘，都沒有必勝把握。
鵜鶘有水準以上防守強度+緊密團隊，精準三分外線，三分命中率3成82，禁區有七呎巨人Jonas Vaianciunas護框，還有三個球星Zion Williamson、CJ McCollum、Brandon Ingram支撐進攻體系，兩名側翼Herbert Jones、Trey Murray三世防守對位一流，外線精準，板凳後衛Jose Alvarado是改變比賽奇兵，經常有神來幾筆，湖人想要一戰淘汰鵜鶘，難度高、變數多。
湖人只要打出最好防守，堵住鵜鶘三分球掌控籃板，湖人必勝，湖人沒有掉以輕心，失神、防守輪轉跟不上本錢。
今年湖人比上季更好一點，可用之兵多了Spencer Dinwiddie、Gabe Vincent，兩名後衛都有防守，Gabe Vincent繞掩護、協防有一套，外線也不能放，Dinwiddie身高、對位、防守都有一定實力，可以彌補D'Angelo Russell萬一失準、失常之不足。
今年金塊比上季稍差一點，板凳是最大落差。金塊上季用精英七人橫掃湖人精英四人，因為湖人上季西決兩名主力後衛D'Angelo Russell、Dennis Schroder對上金塊都打得荒腔走板，極度失常。金塊今年少了兩個得力替補鋒線Bruce Brown、Jeff Green，戰力、持續性、對位都會受到影響。
湖人今年可以復仇，淘汰衛冕軍金塊。
2、勇士勝國王，勇士還會再勝鵜鶘，勇士拿下第八種子，季後賽一輪打雷霆。
國王中鋒Domantas Sabonis今年球季場均19.4分、13.7籃板、8.2助攻，投籃命中率5成93，跟神一般存在，他能打穿勇士禁區，在擋拆、二波進攻、籃下製造勇士最大麻煩。
但國王想要打敗勇士，決勝關鍵還是在三分球水平和主控DeAaron Fox發揮，Sabonis雖然可以打中勇士罩門，但勇士一向不怕這種擁有頂級主宰中鋒球隊，勇士擅長傳切、打小球陣容、創造各種錯位，同時利用攻防轉換和創造錯位，打亂對手布陣用人。
勇士第一輪可以淘汰雷霆。雷霆季後賽經驗依舊不足，Shai Gilgeous-Alexander再出色，但雷霆其他年輕球員第一次打這種場面和對手，勇士小球、陣容深度，勇士教練Steve Kerr調度、戰略，Stephen Curry主宰比賽能力都能壓制雷霆。
對老詹來說，奪冠跟淘汰金塊同樣重要，這是面子裡子生涯之爭。
對湖人來說，沒有奪冠，就是失敗。季後賽第一輪躲金塊，那是懦夫行為，也是自掘墳墓，湖人比上季更出色完整，金塊板凳比上季略差，這是湖人復仇完美契機。
我超愛今年西區季後賽第一輪「湖人vs.金塊」系列賽劇本，肯定驚天地泣鬼神，收視話題超級滿檔。
希望湖人不要有意外，否則NBA會很失望。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁