新語音社群「Airchat」崛起！3C達人：恐像Clubhouse只是曇花一現
近期突然又有一款社群App爆紅，就是用語音方式交流的Airchat，用語音輸入再由平台轉成文字，現階段採邀請制，下載後，需要有已經在使用的Airchat好友邀請才能開始使用。Sogi手機王網站總編輯張利安認為，Airchat可能會吸引民眾嚐鮮，但玩法不夠即時，且用戶數不夠廣泛，可能很難具備吸引力。
記者周淑萍/綜合報導
新社群平台不斷地出現，近期有直接挑明要和X開戰的 Threads，靠著Meta的大型社群平台IG，一上架構能快速的導入大量的用戶數，所以至今還是有不少人會在上面發文。再往前回溯一點，疫情期間爆紅的即時語音軟體 Clubhouse，卻在疫情過後，用戶數雪崩式下滑，現在已經很少人在使用了，張利安認為Clubhouse成敗都在於該App封閉性的特性。
至於Airchat是否能再掀起一股語音社群的熱潮，張利安認為還有待觀望，因目前Airchat的玩法相對封閉，採用受邀制度，又沒有大型平台的加持，很難短時間吸引大量用戶數，此外，先透過語音再轉成文字，難免有點多此一舉的感覺，且不夠即時的回應，可能也會缺乏誘因。
Airchat目前還是受邀制度，需要有人邀請才能開始使用，除了可以用語音留言，還可以貼照片和影片，開啟App之後會自動開始播放語音訊息，也可選擇暫停聲音只閱讀文字。社群平台現在各自擁有一片天，像是X是以文字為主，IG為照片社群，TikTok 和 YouTube 則是影片，Airchat是否能在語音社群闖出一片天，頗值得觀察。