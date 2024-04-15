LOL／2024「MSI季中邀請賽」5月開打！賽程、賽制、隊伍懶人包

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《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽比賽時間為5月1日至5月19日。
📍抽籤分組：4月20日，LPL 春季冠軍賽結束後
📍入圍賽： 5月1日至5月5日
📍第一週淘汰賽：5月7日至5月12日
📍第二週淘汰賽：5月14日至5月18日
📍總決賽：5月19日
🟡 MSI 2024 比賽地點
《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽將在中國成都舉行。
🟡 MSI 2024 賽制
《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽，入圍賽階由 LCK、LPL、LEC、LCS 第二種子及 LLA、CBLOL、PCS、VCS 第一種子交戰，入圍賽採「BO3雙敗淘汰制」，共分兩組，每組勝者和亞軍共4隊晉級下一階段。
4支戰隊晉級後，將和 LCK、LPL、LEC、LCS 第一種子戰隊抽籤，分別進行四場比賽，此階段為「BO5 雙敗淘汰制」，最終5月19日決賽中確定 MSI 2024 冠軍，並直接獲得世界賽參賽權。
此外，MSI 2024 冠軍隊所處賽區將「額外獲得一個世界賽名額」，但為避免提前獲得世界賽資格的戰隊鬆懈，這些戰隊仍需在自家賽區取得夏季季後賽資格。
🟡 MSI 2024 參賽隊伍
《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽將有12支戰隊齊聚成都， LPL、LEC、LCK、LCS 等四大主要賽區有2隊，LLA、CBLOL、PCS、VCS 則各有一隊名額。
📍PCS（太平洋賽區）：PSG Talon（PSG）
📍LCK （韓國賽區）：Gen.G（GEN）、T1 Esports（T1）
📍LPL （中國賽區）：Bilibili Gaming（BLG）、Top Esports（TES）
📍LEC（歐洲賽區）：G2 Esports（G2）、Fnatic（FNC）
📍LCS（北美賽區）：Team Liquid（TL）、Flyquest（FLY）
📍VCS（越南賽區）：GAM Esports（GAM）
📍LLA（拉丁美洲賽區）：Estral Esports（EST）
📍CBLOL（巴西賽區）：尚未出爐
🟡 MSI 2024 賽程
尚未出爐
🟡 MSI 2024 比賽版本
《英雄聯盟》MSI 2024 季中邀請賽，將採用 14.8 版本。
🟡 MSI 2023 比賽成績
《英雄聯盟》MSI 2023 季中邀請賽在英國倫敦舉行，當時由 LPL 賽區包辦前兩名，冠軍是 JDG、亞軍 BLG、季軍為 LCK 的 T1，台灣的 PSG 則是在入圍賽敗部冠軍戰中遭淘汰。
🟡 MSI 2024 直播
📍Twitch（中文）：直播連結
📍Youtube（中文）：直播連結
📍Twitch（英文）：直播連結
📍Youtube（英文）：直播連結