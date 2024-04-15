《柯南》劇場版飆破34億！首周票房登歷史第二　官方嗨玩小蘭頭髮

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由漫畫家青山剛昌所創作的推理漫畫《名偵探柯南》，自1994年推出以後就廣受歡迎，電視動畫、番外篇、劇場版不斷推出，收視率、票房皆長年名列前茅。今年推出第27部劇場版《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》，4月12日於日本正式上映，但短短4天時間，就已經衝破 34 億日圓票房，一舉超越《咒術迴戰 0》、《航海王劇場版 紅髮歌姬》等強敵，還超越去年劇場版《名偵探柯南：黑鐵的魚影》的31.46億元，成為日本影史首周票房第二名，僅次現象級《鬼滅之刃 無限列車篇》的 46.2 億。
據了解，本次《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》在日本一共有515間電影院同時上映，再加上另一位人氣角色「怪盜基德」在預告片中劇情篇幅相當精采，也吸引了大批粉絲第一時間就到影院捧場，光12日上映當天，就已經有63萬人入場觀影。
《名偵探柯南：100 萬美元的五稜星》也將在今年6月28日於台灣上映，劇情大綱為怪盜基德盯上了一把幕末時代日本刀，而兩位少年偵探柯南、服部平次將合力阻止事件發生。
柯南官方帶頭玩小蘭梗！找麥當勞合作推套餐
柯南劇場版上映後，總會在日本掀起現象級的觀賞熱潮，近期動畫官方也與麥當勞進行合作，將從4月17日開始，販售與劇場版合作推出的油淋雞漢堡以及米漢堡。
官方更在東京澀谷架設一面看板，大玩毛利蘭的髮型梗，使用小蘭髮型最具有特色的「一支角」來指引方向，提醒客人「麥當勞在前方100公尺處」，搞笑的廣告也瞬間在日本網路上引發討論熱潮。