NBA附加賽分析／勇士王朝存續與否的關鍵一戰　湖人無挑對手本錢

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🔥紐奧良鵜鶘（西區第7）VS洛杉磯湖人（西區第8）
預測：湖人拿下西區第7種子
🏀兩隊優劣勢比較：
湖人再度掉到了附加賽的位置，似乎這已經變成了一個循環，他們總是會在季後賽打出亮眼表現，人們期望他們來年統治聯盟，然後突如其來的變局發生，他們開季跌跌撞撞，然後季末又用強勢表現鎖定附加賽名額，周而復始。
現在季後賽中沒有幾支球隊敢說自己穩贏湖人，但湖人也不敢說自己可以走到哪裡，這種矛盾的不穩定性，在2020年之後一直伴隨著他們。
對戰組合成績：例行賽湖人3：1佔優
進攻效率：鵜鶘117.5，聯盟第10（勝）；湖人115.8，聯盟第15
防守效率：國王112.7，聯盟第7（勝）；湖人115.4，聯盟第16
三分球能力：國王32.5次，命中率38.2%（勝）；勇士場均出手31.4次，命中率37.7%
進攻籃板：場均10.4個，聯盟第17（勝）；場均8.3個，聯盟第10
失誤：場均12.9次，聯盟第11（勝）；場均14次，聯盟第20
從團隊數據看下來似乎沒得拚的一組對戰組合，外界居然普遍認為湖人能勝出，這就說明了LeBron James和Anthony Davis這兩位超級球星的攻防能力、經驗和大賽發揮是如何受到外界認可和敬畏。
湖人從空間、陣容深度和決勝陣容來看，整體上並不是一支特別出色的球隊，但在Davis覆蓋面極大的防守面積打底，以及James的進攻天賦作為上限，當他們發揮100%戰力時，沒有其他球隊敢輕忽他們。
🏀附加賽看點：陰謀論的說，湖人會避開丹佛金塊、選擇第8種子嗎？
不會，不可能有任何一支球隊敢在一戰定生死的比賽這樣想。無論怎麼看清對手，他們都是NBA的球隊，這意味著有可能隨便一名球員突然跳出來轟下30分。更何況若輸給對戰有優勢的鵜鶘，之後一戰的對手——勇士一向難纏，國王則在例行賽橫掃湖人，他們都不是洛城有十足把握可以拿下的球隊。
湖人沒有本錢挑對手，就如湖人隨隊記者Trevor Lane所評論的，你只能做好你場上該做的事，然後交給命運去決定，「故意輸給鵜鶘的做法，可是會冒犯籃球之神的。」
當然了，所有人都在期待，James和Curry在附加賽的第二回合交手，湖人3次參加附加賽，一次首輪，一次西決。這次又會到哪呢？
🏀附加賽關鍵球星：Anthony Davis
Davis這一季打了75場，James打了70場，球星的健康狀況，是湖人本季狀況一堆，最終還能拿到第8種子的原因。面對體能條件出色、依賴中距離跳投的鵜鶘，AD能否封鎖禁區，將會是球隊能否勝出的關鍵。
🔥沙加緬度國王（西區第9）VS金州勇士（西區第10）
預測：勇士險勝搶西區第8種子
🏀兩隊優劣勢比較：
這是雙方在去年季後賽首輪碰面後，連兩季在附加賽／季後賽進行交手，上賽季勇士在搶七戰靠著Stephen Curry砍下當時破搶七戰得分紀錄的50分，最終率領球隊以4：3晉級次輪，國王慘遭「下克上」。
對戰組合成績：兩隊例行賽2勝2敗戰平
進攻效率：國王116.8，聯盟第14；勇士117.7，聯盟第9（勝）
防守效率：國王115.5，聯盟第18；勇士115.2，聯盟第14（勝）
三分球能力：國王39.3次，命中率36.6%；勇士場均出手38.9次，命中率38%（勝）
進攻籃板：場均10.8個，聯盟第12；場均12.1個，聯盟第5（勝）
失誤：場均13.1次，聯盟第13（勝）；場均14.4次，聯盟第23
從數據上來看，國王是一支很平庸的球隊，他們這一季的進攻表現沒有打出上一季聯盟第1的水準，防守的提升也差強人意。但勝在球隊能夠創造出大量三分投射機會，切入分球投籃的能力依然很不錯，因此效率上仍能維持一定的水準。
勇士在季末確定輪換之後，戰績扶搖直上，能夠找回防守是他們能在賽季尾聲拉出紅盤的關鍵。但還是要注意失誤控制，這從王朝初期就一直是勇士的致命傷。
🏀附加賽看點：勇士王朝存續的一戰
這一季勇士內部屢次出現交易傳聞，應該不僅僅是空穴來風，勇士本季團隊薪資2.09億美元，聯盟第1；要繳4030萬美元的豪華稅，聯盟第1。如今卻只能以西區第10進附加賽，就算有再多的情懷，都不能否認這是一份與他們薪資不對等的成績。
Stephen Curry本季一直缺少一位稱職的助手，某些夜晚他砍下高分，但孤立無援。Klay Thompson曾經在很長一段時間內做好這份工作，但如今需要其他人頂上來了。K湯在球隊的價值正在降低，他的戰術地位也遭到削減，賽季中段也打過了一段時間的替補。勇士不應該用頂薪簽他，這是出於商業考量。
但Thompson仍有他的價值，他本季以38%左右的命中率，投進262記三分球，這仍然是菁英水準，Buddy Hield和Duncan Robinson這些射手僅僅憑藉著單季命中200顆三分球就為自己爭取到一份大合約，K湯已經做到這好多年了。他仍然有能力在關鍵戰打出讓人信服的表現，只是現在並不總是能做到了，伴隨著手感起伏，他會在一些夜晚中迷失自己。
如果勇士在附加賽階段就被淘汰了，他們將無法再說服自己是一支爭冠球隊，「雙向計畫」的另一邊可能就會開始啟動了。而或許最可惜的一件事是——Curry還是有能力作為一支冠軍球隊中的一把手。
🏀附加賽關鍵球星：Stephen Curry
Curry本季的表現略有下滑，場均26.4分5.1助攻4.5籃板，三分球命中率40.8%，這有一部分原因是Draymond Green的長期禁賽以及Thompson賽季過半仍找不到狀態，他的身邊沒有足夠的幫手。
不過在這種一戰定生死的比賽之中，Curry知道如何贏球，他過去曾8年4次帶領球隊登頂，在去年次輪之前，這支球隊只要一進季後賽，至少就會打進到總冠軍賽。
本季Curry在關鍵時刻攻下189分為聯盟最多，投籃命中率為49.6%，三分球命中率為45.7%，當他在2022年拿下FMVP之後，他就沒有忘記要如何取得進入到那個「房間」的鑰匙。接下來決定「晉級或是回家」的2戰，勇士隊所有人都會看向他，而Curry必須再次證明自己可以做到。
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