逾360座棟爛尾樓！「一帶一路」在柬埔寨成爛帳 資金缺口356億元
柬埔寨西港有360棟以上的爛尾樓，是中國「一帶一路」留下的爛帳，這些爛尾樓因資金不充足而工程停滯，資金缺口高達11億美元（約新台幣356億元），並且有逾百棟已建好但閒置的空屋，被當地人統稱為「鬼樓」。
國際中心賴正琳／綜合報導
《日經亞洲》報導，中國近幾年推薦「一帶一路」建設，許多房地產商趁機跑到國外尋找商機，然而卻在鄰國留下難以計數的爛帳。一名擁有土地的51歲的小學老師Pan Sombo透露，2019年一名中國商人遊說他提供750公尺的空地，還承諾建案在2021年完工後，每個月給他2000萬瑞爾（約新台幣16.2萬元）的土地使用費。然而大樓興建到一半，疫情爆發後這名回到中國的投資人表示無法返回柬埔寨，而這也是Pan Sombo最後一次取得投資人的訊息，他只能轉向地方當局尋求解約。而根據當局統計，類似這名老師的案例不勝枚舉。
由於柬埔寨重度仰賴中國的資金，爛尾樓建案也很難以其他國家的資金彌補，且金額超過11億美元，十分龐大。甫上任的總理洪馬內（Hun Manet），上任後走訪多個亞洲國家，根據經貿議題與各國交換意見，積極對外資招商，似乎與中國投資進度變慢有關。