謝和弦劈腿情史！Keanna嚴禁他唱陳芳語歌曲　莉婭不滿祈錦玥私約

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就算交了女友，謝和弦感情世界依舊豐富，他2016年與混血網紅Keanna戴一軒結婚，2019年遭到前妻檢舉吸毒，婚姻出現警訊，疑似跟現任老婆莉婭早就搭上線，堪稱劈腿慣犯。謝和弦更不以為然地透露，與Keanna約會第二次就一起過夜了，自己跟前妻當時都有交往對象，結果Keanna男友打電話來，他竟直接告知對方已經和Keanna在一起了，不諱言自己就是橫刀奪愛的第三者，對劈腿毫不在乎。
謝和弦就這樣一路劈腿，從交往Keanna、莉婭過程都是無縫接軌，每回分手都會開撕得很難看，與Keanna打離婚官司，雙方在網路上隔空交火，莉婭最後被法院認證侵害配偶權，必須賠償120萬元。莉婭對這段感情不後悔，預告要給男方幸福，沒想到後續又爆出祈錦鈅介入婚姻，想要私約謝和弦出去，讓莉婭一度氣得要離婚，沒想到肚裡懷了孩子，最後言歸於好。
謝和弦和莉婭2021年結婚3年，如今有了2個女兒，一家四口生活相當幸福，過去他曾罹患憂鬱症、躁鬱症，多次情緒失控的行為，逐漸有所改善，如今浪子回頭，今（15）日剛好是他的37歲生日，謝和弦感謝「2個女兒是最棒的37歲禮物，幫女兒泡奶是最重要的任務」，還把女兒的腳印刺青在身上，表示「比起去當什麼偶像明星，我更想當個溫柔的父親」。
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