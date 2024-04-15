謝和弦劈腿情史！Keanna嚴禁他唱陳芳語歌曲　莉婭不滿祈錦玥私約

▲謝和弦（右圖）曾透露前妻Keanna嚴禁他聽陳芳語的〈愛你〉，直到離婚後才翻唱這首歌，並告白陳芳語「我真的真的愛過你」。（圖／陳芳語IG、謝和弦臉書）
▲謝和弦（右圖）曾透露前妻Keanna嚴禁他聽陳芳語的〈愛你〉，直到離婚後才翻唱這首歌，並告白陳芳語「我真的真的愛過你」。（圖／陳芳語IG、謝和弦臉書）

記者江芷稜／綜合報導

謝和弦前妻Keanna開撕陳芳語，怒指對方是假面甜心，曾經傷害過自己，私下與謝和弦在錄音室有過親密行為，介入他的戀情，不過，陳芳語全盤否認此事，經紀公司發表聲明「內容純屬子虛烏有」！不過，此事似乎有跡可循，過去謝和弦就和陳芳語親密合影，並透露前妻曾嚴禁他表演和聆聽陳芳語的〈愛你〉，看來Keanna對陳芳語早有恩怨，直到離婚才在臉書翻唱這首歌，並表白「Kimberley，我是真的真的愛過你」，謝和弦和現任老婆莉婭（陳緗妮）交往時，也被爆出跟祈錦鈅過從甚密，滿滿桃花擋都擋不住。

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▲謝和弦（右）曾貼出他和陳芳語的合照，關係看起來很不錯。（圖／翻攝自謝和弦臉書）
▲謝和弦（右）曾貼出他和陳芳語的合照，關係看起來很不錯。（圖／翻攝自謝和弦臉書）
謝和弦擅長寫情歌，創作才華吸引不少粉絲，他曾在臉書上自爆過去在紐約生活時，雖然英文不好，但身上刺青太吸睛，就有洋妞主動搭訕，聊著聊著就發生一夜情，自稱是壞壞渣男，曬出許多跟外國人的合照，其中就有陳芳語的照片。他更透露〈寂寞瘋了〉這首歌的創作背景，是他跟兩個女粉絲發生3P一日情而誕生的歌曲，「偶像跟一般人一樣都有慾望，只是有的人選擇隱藏，而我喜歡赤裸裸血淋淋的呈現給大家」。

▲陳芳語才準備廝殺吳卓源，Keanna參戰大爆陳芳語曾與謝和弦發生關係。（圖／陳芳語、Keanna IG）
▲Keanna（右圖）大爆陳芳語曾與謝和弦發生關係。（圖／陳芳語、Keanna IG）
就算交了女友，謝和弦感情世界依舊豐富，他2016年與混血網紅Keanna戴一軒結婚，2019年遭到前妻檢舉吸毒，婚姻出現警訊，疑似跟現任老婆莉婭早就搭上線，堪稱劈腿慣犯。謝和弦更不以為然地透露，與Keanna約會第二次就一起過夜了，自己跟前妻當時都有交往對象，結果Keanna男友打電話來，他竟直接告知對方已經和Keanna在一起了，不諱言自己就是橫刀奪愛的第三者，對劈腿毫不在乎。

▲謝和弦開記者會和老婆莉婭公然放閃。（圖／翻攝莉婭FB）
▲謝和弦還沒離婚就和莉婭公然放閃，事後遭法院判賠120萬元。（圖／翻攝莉婭FB）
謝和弦就這樣一路劈腿，從交往Keanna、莉婭過程都是無縫接軌，每回分手都會開撕得很難看，與Keanna打離婚官司，雙方在網路上隔空交火，莉婭最後被法院認證侵害配偶權，必須賠償120萬元。莉婭對這段感情不後悔，預告要給男方幸福，沒想到後續又爆出祈錦鈅介入婚姻，想要私約謝和弦出去，讓莉婭一度氣得要離婚，沒想到肚裡懷了孩子，最後言歸於好。

▲謝和弦於2024年正式升格二寶爸。（圖／謝和弦 R-chord (阿扣) 臉書）
▲謝和弦於2024年正式升格二寶爸。（圖／謝和弦 R-chord (阿扣) 臉書）
謝和弦和莉婭2021年結婚3年，如今有了2個女兒，一家四口生活相當幸福，過去他曾罹患憂鬱症、躁鬱症，多次情緒失控的行為，逐漸有所改善，如今浪子回頭，今（15）日剛好是他的37歲生日，謝和弦感謝「2個女兒是最棒的37歲禮物，幫女兒泡奶是最重要的任務」，還把女兒的腳印刺青在身上，表示「比起去當什麼偶像明星，我更想當個溫柔的父親」。

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