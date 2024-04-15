佩甄女兒「突然在高鐵上自拍」！一問原因毛爆　急關閉蘋果1功能

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「有次讓我真的很害怕！」佩甄分享女兒有次在高鐵上自拍傳照片，正當她以為是在跟同學互聊時，女兒竟回答「沒有！剛有個人AirDrop說『傳一張照片給我』」嚇得佩甄趕緊制止，「天哪！沒想到AirDrop可以拿來當搭訕、釣魚用的工具，有點可怕。」
沈玉琳也在一旁表示，小孩子不要太早、太常接觸3C物品，「像我女兒也會帶一些手錶，頂多拍照、傳訊息，緊急連絡之類，但要成熟到可以使用手機保護自己，我認為至少要小學畢業以後。」談到與黃子佼私下有沒有交情？沈玉琳則說，以前都是工作上的夥伴，也當過對方的執行製作，不太有吃飯聚會的互動，但對於黃子佼的行為，「確實無跡可尋。」直指演藝圈的大家也都是看到新聞才知情。
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