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佩甄女兒「突然在高鐵上自拍」！一問原因毛爆　急關閉蘋果1功能

▲佩甄分享女兒有次突然在高鐵上自拍，原因竟然是有陌生人透過AirDrop傳訊要照片，讓她嚇得趕緊關掉功能保護女兒。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲佩甄分享女兒有次突然在高鐵上自拍，原因竟然是有陌生人透過AirDrop傳訊要照片，讓她嚇得趕緊關掉功能保護女兒。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

「台灣好媳婦」佩甄今（15）日出席新節目《甄心分享小琳噹》開播記者會，將與沈玉琳攜手合作，帶觀眾們探索現今最夯、最潮、最多人賣的直播商品，讓大家十分期待，不過，作為媽媽的佩甄卻很擔心、很關注近期爆發的兒少社會事件，並透露女兒有次突然在高鐵上自拍，一問原因之後，嚇得她趕緊替女兒關掉AirDrop。

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談到黃子佼藏有未成年不雅片一事，作為媽媽的佩甄直呼：「套句小禎說的，不要惹怒媽媽，媽媽不能惹啊！」當然是希望小孩能在很安全的環境下長大，而媽媽能做的就是保護小孩，此外，佩甄都會告訴女兒要如何保護自己，像是手機不要跟陌生人聊天等等。

▲沈玉琳。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲沈玉琳（右）認為孩子至少要等到小學以後，才會用手機來保護自己。（圖／記者吳翊緁攝影）
「有次讓我真的很害怕！」佩甄分享女兒有次在高鐵上自拍傳照片，正當她以為是在跟同學互聊時，女兒竟回答「沒有！剛有個人AirDrop說『傳一張照片給我』」嚇得佩甄趕緊制止，「天哪！沒想到AirDrop可以拿來當搭訕、釣魚用的工具，有點可怕。」

沈玉琳也在一旁表示，小孩子不要太早、太常接觸3C物品，「像我女兒也會帶一些手錶，頂多拍照、傳訊息，緊急連絡之類，但要成熟到可以使用手機保護自己，我認為至少要小學畢業以後。」談到與黃子佼私下有沒有交情？沈玉琳則說，以前都是工作上的夥伴，也當過對方的執行製作，不太有吃飯聚會的互動，但對於黃子佼的行為，「確實無跡可尋。」直指演藝圈的大家也都是看到新聞才知情。

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