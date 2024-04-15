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接見以色列國會議員　蔡英文譴責伊朗暴力破壞世界和平

▲總統蔡英文今日接見以色列國會議員，針對近日以色列遭受伊朗攻擊一事向表達誠摯的關切及慰問，並對以暴力破壞世界的和平穩定表達譴責。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文今日接見以色列國會議員，針對近日以色列遭受伊朗攻擊一事向表達誠摯的關切及慰問，並對以暴力破壞世界的和平穩定表達譴責。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今日接見「以色列國會議員訪問團」，致詞時表示，台以近年來雙邊互動密切，除定期舉辦能源、環境及經濟等領域對話，也簽署多項協議來強化教育和公衛等領域的交流，期待將來能發揮彼此產業的優勢，在共享民主自由價值的基礎上，繼續深化夥伴關係，一起建構更具韌性的全球供應鏈，也針對近日以色列遭受伊朗攻擊一事向表達誠摯的關切及慰問，並對以暴力破壞世界的和平穩定表達譴責。

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蔡英文致詞時首先歡迎主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）主席，在擔任以色列國會友台小組主席後，首次率領跨黨派國會議員訪問台灣，她要感謝訪賓以行動展現對台灣的支持，也感謝主席不僅積極推動台灣和以色列在青年教育和人道救援上的合作，更透過社群媒體或投書表達支持台灣的國際參與。

蔡英文指出，台灣和以色列相互設立代表處已超過30年。近年來，在訪賓們支持下，雙邊互動密切，除了定期舉辦能源、環境及經濟等領域對話，也完成簽署33項協議，強化教育、公衛等領域的交流。在上個月，台灣和以色列也簽署「觀光合作共同宣言」，持續加深彼此合作，一起帶動觀光產業的發展。

蔡英文提到，以色列是全球新創產業的重要基地。台灣的工研院、亞洲矽谷計畫執行中心及各大廠商，都希望跟以色列共同尋求更多合作機會，她期待台灣和以色列能發揮彼此產業的優勢，在共享民主自由價值的基礎上，繼續深化夥伴關係，一起建構更具韌性的全球供應鏈。

蔡英文表示，相信透過這次訪問，訪賓對台灣將有更深入的了解，也有助於雙邊在半導體、新創、經貿等領域有更多的交流合作。最後祝福大家行程圓滿順利，有豐富的收穫。最後也針對近日以色列遭受伊朗攻擊一事向表達誠摯的關切及慰問，並對以暴力破壞世界的和平穩定表達譴責。

杜伯斯基致詞時首先感謝總統蔡英文的邀請，並在這美麗的國家接待訪團。表示台灣是民主和自由的燈塔，總統蔡英文也是民主及自由領導力的典範。他代表以色列向花蓮地震傷亡的民眾表達哀悼及慰問之意，這次地震也再次向世界展現台灣的韌性及力量。

杜伯斯基指出，以色列人民正處於艱困的時期，民主和自由也受到嚴重威脅。昨日伊朗攻擊以色列，對以色列發射300架無人機、巡弋及彈道飛彈，其中大部分被以國軍方攔截。以方會持續堅守崗位，不會被這些威脅擊倒。

杜伯斯基表示，在這些艱難時刻中，他們看見台灣在去年10月7日及昨日以色列遭受攻擊後所給予的支持，也謹記在心。台灣與以色列是好朋友，雙方人民擁有許多共同之處，雖然都身處艱困環境，但都是小而強健的民主國家。台以友誼將越來越穩固，合作領域也將持續擴大，期盼雙方共同為下一代打造更美好的未來。

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