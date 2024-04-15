接見以色列國會議員　蔡英文譴責伊朗暴力破壞世界和平

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蔡英文指出，台灣和以色列相互設立代表處已超過30年。近年來，在訪賓們支持下，雙邊互動密切，除了定期舉辦能源、環境及經濟等領域對話，也完成簽署33項協議，強化教育、公衛等領域的交流。在上個月，台灣和以色列也簽署「觀光合作共同宣言」，持續加深彼此合作，一起帶動觀光產業的發展。
蔡英文提到，以色列是全球新創產業的重要基地。台灣的工研院、亞洲矽谷計畫執行中心及各大廠商，都希望跟以色列共同尋求更多合作機會，她期待台灣和以色列能發揮彼此產業的優勢，在共享民主自由價值的基礎上，繼續深化夥伴關係，一起建構更具韌性的全球供應鏈。
蔡英文表示，相信透過這次訪問，訪賓對台灣將有更深入的了解，也有助於雙邊在半導體、新創、經貿等領域有更多的交流合作。最後祝福大家行程圓滿順利，有豐富的收穫。最後也針對近日以色列遭受伊朗攻擊一事向表達誠摯的關切及慰問，並對以暴力破壞世界的和平穩定表達譴責。
杜伯斯基致詞時首先感謝總統蔡英文的邀請，並在這美麗的國家接待訪團。表示台灣是民主和自由的燈塔，總統蔡英文也是民主及自由領導力的典範。他代表以色列向花蓮地震傷亡的民眾表達哀悼及慰問之意，這次地震也再次向世界展現台灣的韌性及力量。
杜伯斯基指出，以色列人民正處於艱困的時期，民主和自由也受到嚴重威脅。昨日伊朗攻擊以色列，對以色列發射300架無人機、巡弋及彈道飛彈，其中大部分被以國軍方攔截。以方會持續堅守崗位，不會被這些威脅擊倒。
杜伯斯基表示，在這些艱難時刻中，他們看見台灣在去年10月7日及昨日以色列遭受攻擊後所給予的支持，也謹記在心。台灣與以色列是好朋友，雙方人民擁有許多共同之處，雖然都身處艱困環境，但都是小而強健的民主國家。台以友誼將越來越穩固，合作領域也將持續擴大，期盼雙方共同為下一代打造更美好的未來。