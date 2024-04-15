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朴寶藍死因曝光！經紀公司悲痛公布「屍檢結果」：非輕生或他殺

▲朴寶藍的屍檢報告出爐，經紀公司證實她並非自殺、他殺。（圖／朴寶藍IG）
▲朴寶藍的屍檢報告出爐，經紀公司證實她並非自殺、他殺。（圖／朴寶藍IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女歌手朴寶藍因演唱《請回答1988》主題曲〈惠化洞〉走紅，11日驚傳離世消息，得年30歲，讓粉絲們悲痛不已。如今屍檢報告出爐，經紀公司證實她並非自殺、他殺，同時也宣布17日舉辦喪禮，之後將在首爾陵園（서울추모공원）長眠。

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▲朴寶藍傳出於昨日下午過世，享年30歲。（圖／朴寶藍IG）
▲朴寶藍傳出於11日晚間過世，享年30歲。（圖／朴寶藍IG）
朴寶藍11日晚間和女性友人在朋友家喝酒，期間去上廁所便沒有再出來，朋友遲遲不見她人影，9點55分左右前往查看發現人面部朝地倒下，立刻叫救護車，並施行心肺復甦術，沒想到送醫急救後，她還是於11點17分不幸離世。

▲朴寶藍減肥成功後不曾復胖。（圖／朴寶藍IG）
▲朴寶藍的屍檢結果曝光，並不是輕生或他殺。（圖／朴寶藍IG）
今（15）日早上朴寶藍進行屍檢，經紀公司「Xanadu娛樂」發表聲明，透露結果出爐，並沒有自殺、他殺的跡象，確切報告內容會再交給家屬，同時也希望大眾能停止猜測她的死因，留給家屬空間悼念祈禱。

▲朴寶藍IG最新貼文停留在3月12日。（圖／朴寶藍IG）
▲朴寶藍的父母都因為肝方面的問題病逝。（圖／朴寶藍IG）
事實上，朴寶藍過去曾分享，父親因為肝硬化而過世，加上母親也是因為肝癌病逝，有不少網友瘋猜朴寶藍一家的肝不好，她卻還喝酒，是造成死亡的主要原因，「父母都是肝病，她可能也遺傳了，再加上喝酒，就…」、「爸媽都是肝的問題過世了，她怎麼還敢喝酒的啊」。

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