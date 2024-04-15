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快訊／李顯龍將卸任 ！今宣佈交棒新加坡總理給黃循財

▲新加坡總理李顯龍今（15）日突然宣佈，將在下個月15日正式卸任。（圖／美聯社）
▲新加坡總理李顯龍今（15）日突然宣佈，將在下個月15日正式卸任。（圖／美聯社）

國際中心賴正琳／綜合報導

在位近20年的72歲新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）在今（15）日宣佈，將在5月15日正式卸任，並交棒給現任副總理兼財務部長黃循財（Lawrence Wong），結束他長久以來的統治。而交棒給黃循財的行為，更代表著新加坡建國以來的「李家天下」即將變天，因此引發全球媒體關注。

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新加坡雖然是民主國家，但長期以來由一黨專政，李顯龍更在位長達近二十年，期間推動眾多經濟建設和產業發展。新加坡總理辦公室今（15）日發表聲明表示，在執政黨全數國會議員的支持下，現年51歲的黃循財將於5月15日接班成為星國第四任總理。

李顯龍今（15）日更在臉書上發文表示，領導權交接對於任何國家來說都是重要時刻，黃循財與團隊一直努力獲取人民的信任，特別是在疫情期間，透過「新加坡攜手前進運動」（Forward Singapore），他們與許多新加坡人合作，更新社會契約，為新一代制定國家議程，希望新加坡人民給予黃循財全力支持，共創更加美好的未來。

新加坡總理公署文告並提到，李顯龍接下來將向新加坡總統尚達曼遞交辭呈，並在下個月15日正式結束他長達近20年的治理。


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