韓國小草？韓YouTuber投開票所偷裝攝影機 被逮後喊選委會造假
韓國10日舉行國會選舉，在野黨共同民主黨拿下大多數席次，痛擊執政黨國民力量，使得總統尹錫悅任期內將成跛腳總統。韓媒報導，此次選舉過程中1,681名選舉違法民眾，其中，有一名YouTuber在選前夥同9人一同在投開票所安裝監視器，被逮後更表明自己是在監督韓國選委會，以防選委會造假「事前投票率」。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《韓聯社》報導，一名40歲的YouTuber以及另外9名同夥，在4月10日大選前，在全國許多投開票所偷偷提前違法安裝攝影機，仁川論峴警察署15日宣布，已依非法入侵建築、違反通訊秘密保護法等罪，將9人立案調查。
報導提到，這名YouTuber和9名共犯在上個月先闖入了首爾、釜山、仁川、慶尚南道、大邱、京畿道等韓國國會大選的41處投開票所，其中有36個投開票所查獲了監視攝影機。
韓國警方指出，這些共犯透過向40歲YouTuber提供金錢援助，並陪同他前往投票所安裝監視攝影器材幫助犯罪，警方目前已逮捕包含YouTuber以及2名共犯。
不過，當被警方查獲逮捕時，這名在投開票所安裝監視攝影的YouTuber表示不服，強調自己是在監視韓國選委會，懷疑選委會在選前操作偽造「事前投票率」。
韓國國會選舉允許在正式投票日當天無法投票的選民事前投票，本次事前投票率為31.28%，但事前投票率高低對韓國執政黨還是在野黨有利，並未能說明有任何關連性。