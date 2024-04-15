遠傳亞太合併成效！總經理井琪曝「3年布局」 AI手機將掀換機潮
遠傳和亞太合併超過一個季度，電信回歸三大電信，遠傳總經理井琪今（15）日向媒體表示，在ARPU（平均用戶貢獻金額）目前受到合併亞太影響，未來會靠更多加值服務拉高。除了發揮遠亞合併綜效，也將擴大AI生活服務。同時公布未來3年布局，「一年拓基，兩年有成，三年起飛」目標。而AI熱潮吸引換機潮，據遠傳觀察，目前有超過30%的用戶持有使用5年以上的iPhone，換機潛力已累積一定能量，而AI手機將成為主流。
記者周淑萍/綜合報導
遠亞併後第一年，隨著行動基站整併完成、斷電退租作業陸續完成，網路成本精省效益逐步顯現；原亞太個人用戶和企業客戶的加入和轉換更增加電信業務和新經濟成長，初期亞太電用戶轉換至遠傳後有70%的比例資費有往上升級。遠傳2024年第一季超越財測，因為合併綜效比預期更樂觀；第一年將著重活化資產，第二年發揮綜效、把商機做出來。
遠傳將聚焦「企業通訊服務再升級」、「數位轉型工具&服務」、「智慧城市& 淨零解決方案」、「數位醫療」等四大重點。並透過「遠傳5G大人物」賦能 ，將AI科技融入生活服務。井琪表示：「台灣電信產業競爭不減反增，尤其在AI浪潮下，更帶動市場不斷改變，遠傳在既有電信本業優勢下，加速發展綠色智慧資通訊應用、5G遠距診療、生成式AI、消費者數位服務等應用，期望超越傳統電信框架。」
AI手機是否引發換機潮，據遠傳觀察，目前有超過30%的用戶持有使用5年以上的iPhone，換機潛力已累積一定能量，而AI手機將成為主流，但仍待各家品牌共同襯托、一起教育市場。首發的三星AI手機獲得不少用戶好評，上半年各家手機廠已發表不少中高階、旗艦機種，下半年中國手機品牌都將以發表AI手機為主。
friDay影音相關今年也大舉進攻，AI導入，讓片庫5萬部影片活躍化。另外，AI能投其所好，今年Q1的觀影時間成長超過10%。持續「以投代購」力挺本土原創影音內容，所投資的電影《青春18×2 通往有你的旅程》後續也將在港澳星馬等國上映，同時，目前已有一部跨台、日、韓等國的大型實境綜藝《出去一下》正在紐西蘭拍攝中。