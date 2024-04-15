今永昇太先發3戰「防禦率0」還想再進化！坦言：直球控制還不夠好
今永昇太先發3戰「防禦率0」還想再進化！芝加哥小熊隊日籍先發今永昇太，在昨（15）日出戰西雅圖水手隊，主投5.1局失1分（非責失）奪下本季第2勝，且防禦率仍保持完美的0，成為大聯盟近111年來的第5人。然而，今永昇太在賽後仍表示，自己的直球控制還不夠，希望之後能持續精進。
記者林之越/綜合報導
昨日小熊、水手的比賽中，今永昇太在2局下遭遇亂流，隊友Michael Busch發生守備失誤，並被Luis Urias的二壘安打護送回本壘，將比分追平成1：1。雖然這讓今永昇太開季11.2局無失分被中斷，但防禦率依舊維持在0。
6局下退場前，今永昇太控球失準，連續投出2次保送，好在Mark Leiter Jr. 登板解圍，幫助今永昇太成為大聯盟自1913年以來，第5位在生涯前3場至少投滿4局且0責失的投手。
即便寫下如此罕見的紀錄，今永昇太在賽後訪問也沒有表現出自滿，反而提到：「我今天的變速球還有指叉球都不是投的很好，也很少讓打者揮空。」同時，談到自己未來想改善的方向，今永昇太回應道：「比賽後半段，我對直球的控制變得越來越不好，所以我希望能再學習如何好好控制它。」
今永昇太去年在國際賽投出好表，因而罕見的在30歲的年紀被小熊隊看中，透過入札制度和今永昇太簽下4年5,300萬美金（約新台幣17億元）的合約，目前看來相當值回票價。
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