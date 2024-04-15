野球名人房／李丹妃、邊荷律大秀歌喉 合唱國際知名中文歌！？
中華職棒目前已經火熱開打一段時間，不只球隊之間競爭激烈，各隊啦啦隊也都使出渾身解數 ，佔據各大新聞版面，本季加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊的韓籍啦啦隊女神李丹妃、邊荷律再次來到本周的《野球名人房》，除了分享自己在韓國應援時的情況，也會提到台韓不同的應援文化，。
影音節目部/綜合報導
台韓應援文化大不同，李丹妃節目上提到韓國、台灣啦啦隊文化不一樣之處。她說，台灣應援會在比賽時與粉絲互動，遇到鏡頭時也會比動作，而韓國則是下班時還需跟粉絲互動，且在比賽中跳應援舞，不能理會鏡頭，要全心全意專心在跳舞上。
兩人在下班空閒時間的休閒活動非常不同，李丹妃節目分享自己有空時會去爬山、走走，也喜歡吃美食，坐在旁邊的邊荷律則是一位「宅女」，她說，自己最喜歡玩遊戲，尤其是任天堂的「這款遊戲」。
節目最後，根據《野球名人房》官方Instagram「今日運動星」蒐集的網友提問，兩位女神應IG上網友們的要求，除了公開他們私人包包內容物外，竟然還合唱一首「國際知名」的中文歌給觀眾們聽！？想看更多兩位女神的精彩內容，請鎖定每周一晚間8點播出的《野球名人房》!