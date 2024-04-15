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誰是黃循財？李顯龍在位近20年突然宣佈卸任　新加坡總理換人做

▲新加坡現任財政部長黃循財將在下個月15日成為新任總理。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡現任財政部長黃循財將在下個月15日成為新任總理。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

72歲新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）在今（15）日宣佈，將在5月15日正式卸任，並交棒給現任副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong），結束他長達近二十年的任期，頓時之間全球都在問：「誰是黃循財？」

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新加坡雖然是民主國家，但長期以來由一黨專政。即將成為新加坡第四代領導人的51歲黃循財，是現任副總理兼財務部長，他又被稱為「草根菁英」，以「愛彈吉他」的興趣牢牢鞏固一批青年擁護者，他更時常以社群平台如臉書和TikTok與年輕人做互動，並上傳他自彈自唱的影片，甚至他還會分享自己的家庭故事和寵物互動影片。不過他之所以被稱為「草根」，是因為他在高中以前的求學經歷都在社區公立學校，與典型新加坡政治人物普遍接受的貴族私立教育不同，讓黃循財收割「草根精英」的稱號。

黃循財自2011年起擔任國會議員，曾任國家發展部長、教育部長等職。2020年全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，新加坡政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財擔任工作小組聯合領導人之一，多次親上火線說明防疫政策，在國會分享「全民一心的抗疫歷程」時，一度哽咽難言近三分鐘，真性情的態度讓新加坡民眾認為「會為新加坡人流淚的人，就是可以信任的人」。

疫情後黃循財被封為「抗疫英雄」，出身平凡的他更贏得當代新加坡民眾的心。他的家境非常平凡，爸爸是業務員、媽媽是學校老師，跟大部分新加坡人一樣住在公共住宅裡。即使家境平庸，但高中畢業後他靠自身努力考上美國威斯康辛大學麥迪遜分校，並且畢業後再度考上哈佛大學，並獲得公共行政碩士學位。進入公務體系後，他也按部就班地慢慢往上爬，最終成為李顯龍的首席私人秘書，深獲李顯龍賞識，過去幾年他曾在新加坡不同部門擔任部長。

如今黃循財於今（15）日宣佈將在下個月15日擔任新任總理，將在預計2025年舉行的新加坡國會大選前展示新政府的願景，外界皆關注這位「草根精英」，究竟可否符合民眾期望，在2025年大選帶領人民行動黨，繼續贏得選民信任。


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