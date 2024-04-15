中台灣空港門戶　議員批盧喊喊口號而已

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林祈烽說，日前星宇航空在台中首航，市長盧秀燕受邀出席時表示，目前台中已開通12條航線，恢復至疫情前的9成。實際檢視疫情前和現在的航班路線，2019年疫情前原今原有14條定期航線，包含東京成田、琉球、河內、胡志明市共4條國際航線，以及港澳、寧波、南京、杭州、昆明、青島、深圳、廣州、三亞等10條兩岸航線，平均每周約109班，年載客數超過140萬人次；但現在的定期航線含港澳和南京只有7條，已沒有飛東京成田和琉球的航線，兩岸航線也只剩一條南京線，每週航班僅有33班，盧市長講恢復至疫情前的9成，到底恢復了什麼？
林祈烽質疑，台中國際機場是軍民共用機場，先天條件受限制，本來就無法與桃園和高雄兩機場比擬，市府提出「中台灣空港門戶」為發展定位，要配合捷運路網串聯台中港，但現在機場捷運都還停留在紙上作業階段，何時能動工興建都不知道，更不用談完工日期，盧市府一直在講中台灣空港門戶根本就是空談。
林祈烽表示，台中機場目前幾乎都是廉價航空在飛航，台中機場是不是要打造成台灣廉價航空的基地？還是要變成星宇航空K董所說的桃機衛星機場？畢竟台中機場現在的滑行道和停機坪是無法停靠大型的廣體客機，台中機場未來的走向和規劃，市府應該要有自己想法和更完整的定位，並向市民說明清楚，只會喊前店、後廠、自由港，結果什麼事都沒做也做不到，就只是喊喊口號而已。
觀旅局長陳美秀表示，台中國際機場提升分為兩個面向。第一、持續增設航線，目前國際機場航線至七月的夏季班表已超過疫情前，在今年夏季虎航會增設三條新航線，包含台中飛東京、台中飛名古屋、台中飛釜山，另也持續結合國內外航空公司，推廣台中觀光；第二、航空站硬體整體規劃，需中央與地方一起努力，目前各家航空公司代表也盼中央，能協助台中國際機場整體運能提升。
都發局指出，另台中國際機場門戶計畫的開發定位，和產業引進功能，受台中國際機場2040年整體規劃，和軍用機場未來機場之功能定位、運量和航線規劃、航廈規劃、設施需求、分期分區發展和效益等影響甚大，後續將配合「台中國際機場2040年整體規劃」成果滾動檢討，並依專案小組建議提送區段徵收必要性及公益性評估報告資料向內政部土地徵收小組報告，配合相關審議作業程序，以期引導台中國際機場周邊地區邁向中台灣空港門戶的願景，完善產業及機場周邊相關服務的供給。