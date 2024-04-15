觀看未成年性影像也要罰！薛瑞元揭兒少性剝削4大修法重點

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此外，這次事件中，各界批評相關單位封網、限制瀏覽作為太過緩慢，薛瑞元表示，相關處置是依據《兒童及少年性剝削防制條例施行細則》第5條到第7條，需要先經過申訴案件、比對、行政處分、送達給平台業者，且平台業者不配合才能做封網，確實應該要修正。
薛瑞元進一步指出，《兒童及少年性剝削防制條例》第44條規範，「支付對價觀覽兒童或少年為性交或猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰金」，由於該法條文中，涉及性影像部分都會特別載明、原條文中並未提到性影像，直接類推適用會有問題，因此希望把付費觀看兒少性影像行為入法處罰，可能會列為第44條第2項。
另一方面，薛瑞元也坦言，雖然創意私房一案中、法院同意檢察官封網，但網站換了網域又復活，「沒人通知我們我們都不知道，最近大家風風雨雨再談才知道網站會再活起來」，因此希望法律授權給衛福部主動的巡查，並使用數位技術來處理。
薛瑞元也提到，這樣的做法像是官兵捉強盜，尤其未來一查如果發現，有疑似違法情事的網站有打賞、加入會員等涉及金流的情況，可能會與個資有關，因此至少要有法律授權可以做這件事，未來委外辦理可以先採行試辦的作法，而目前已知民間有單位可以執行。