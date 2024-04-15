想拍東方灰林鴞捕食！攝影師「閃光燈＋丟食引誘」 玉管處不忍了
為了拍攝美照不擇手段！玉山國家公園管理處近期接獲通報，指出有攝影玩家為了拍到保育類「東方灰林鴞」捕獵的瞬間，在塔塔加遊憩區擺放老鼠等肉餌，甚至還在夜間大開閃光燈拍照。對此，玉管處已經聯合警方加強巡邏稽查，更表示若抓到違規，絕對依法究責，最高可罰50萬元新台幣。
記者潘毅／綜合報導
玉管處指出，東方灰林鴞體長約40公分，頭圓、無耳羽，肩羽有黃白色斑點，腹面黃褐色，密布深褐色縱橫交錯斑紋，喜歡以鼠類及小型鳥類為主食，尤其是高海拔特有的台灣森鼠及高山白腹鼠居多。在玉山、太魯閣、雪霸等國家公園海拔1800公尺以上的山林常可見其身影，常在高山夜間聽到「忽～忽」的鳴叫聲，是目前台灣所有貓頭鷹中，棲息海拔最高的種類，在台灣已經被列為保育類野生動物。
最近卻傳出，有民眾為了捕捉東方灰林鴞翱翔俯衝、急速飛翔捕食的瞬間，疑似在海拔標高2610公尺的塔塔加遊憩區，放置老鼠在夜間從事違法餵食誘拍的行為。再加上東方灰林鴞是夜行性動物，部分攝影師為捕捉畫面，甚至開啟閃光燈拍攝，此舉將嚴重影響到東方灰林鴞。
過去甚至有慘痛實例，一隻受到燈光驚嚇的灰林鴞驚恐萬分，急覓出路而竄逃，於慌張下振翅高飛時卻碰撞到尖銳的物體，而倒地不起，那張照片，變成他最後一次平靜的身影，「用灰林鴞的生命換來您一張美麗的照片，請問代價是否過大?」
最後玉管處也提醒，誘拍等騷擾行為恐觸犯野生動物保育法第18條規定，最高可依同法第42條第1項處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣50萬元以下罰金。在本園內涉嫌餵食野生動物行為者，將依國家公園法第13條第8款暨玉山國家公園區域內禁止事項第11點逕行舉發。