助青年跨域圓夢！勞動部高屏澎東分署為青年取得競爭優勢

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郭耿華說，此次參加產業新尖兵計畫的1位29歲女學員，突破性別框架，展現出巾幗不讓鬚眉的態度，勇闖離岸風電工作領域，因為不斷精進，讓人生翻轉，並為自己加值又加薪。
郭耿華並說，這位女學員大學主修企管系，因為個性外向又喜歡運動，畢業後，曾先後做過運動粉專小編、體育代課老師、營造業監工等工作，但是長期下來，生活與收入的不穩定，讓她對未來感到茫然，即將邁入30歲的她，希望能找份具技術含量的工作並穩定就業，在家人的鼓勵與介紹下，報名參加高屏澎東分署產業新尖兵計畫離岸風電海事工程就業輔導班，下定決心給自己一個跨領域學習的機會。
這位女學員指出，由於非相關科系畢業，且從未接觸機電或海事工程領域，加上在訓練過程中，身上經常要揹負10公斤以上的裝備，模擬陸上及海上吊掛作業或急救科目，在體力及耐力上都是挑戰，因此，相對較少女性投入相關工作。
她說，於參訓初期，內心充滿不安與恐懼，但訓練單位的場地設備，不僅通過國際安全標準檢驗，每位講師及助教也都身經百戰具有專業執照，能夠協助引導每位學員確實完成每項任務及每個動作，讓她安心的接受訓練，學習也漸入佳境，且在訓練課程中，也安排分組演練，來凝聚學員之間的團隊默契與向心力，加深學習效果，她於訓練期間順利取得國際風能組織(Global Wind Organisation)的5項基本安全證照(Basic Safety Training)，並在結訓前，透過就業媒合吸引廠商青睞，成功進入丹麥商全球風能服務台灣分公司(Global Wind Service)成為風電技師，取得競爭優勢。