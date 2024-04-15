少大巨蛋差很多！中職上週進場人數少一半 只有中信兄弟主場破萬
中華職棒上周賽事結束，缺少台北大巨蛋賽事加持，單周15場場均5642人，與開季前18場相比，場均人數減少一半以上，可見大巨蛋的魅力驚人，而今年中職開季18場比賽共有21萬6848人進場，平均12047人，其中台北大巨蛋7場有13萬2191人，占了約61%。不過上周賽事來看，只有4月13日周六中信兄弟本季台中洲際棒球場的主場賽事，可吸引10457人進場。今年中職已經開打33場，吸引301,472位球迷進場，場均人數為9,135，目前為史上第一。
記者吳政紘/綜合報導
根據中職官網統計，今年中職至今有9場比賽破萬人，其中有7場在台北大巨蛋，2場在高雄澄清湖球場的台鋼雄鷹開幕戰前2戰。台鋼主場首戰吸引16322位球迷進場，第二場則是12180位球迷進場。
大巨蛋吸金實力驚人，前7戰每場都有球迷破萬，合計7戰13萬2191人，以每場都至少有2000萬以上票房加上商品收入粗估，這7場賽事相當於1.4億台幣，而大巨蛋魅力，讓中信特攻、台新戰神等隊，都搶著要「攻蛋」。
不過大巨蛋賽事結束之後，上週中職賽事進場人數直接掉到一半，只剩下場均5642人，跟開季的7戰超強勢大巨蛋人數相比，實在是一翻兩瞪眼的狀況。
今年中職已經開打33場，吸引301,472位球迷進場，場均人數為9,135已經是目前中職史上前所未見，大巨蛋的「神蹟」可以維持多久，也要看之後賽事安排。
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