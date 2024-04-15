名家論壇》單厚之／內閣人事為何大風吹？

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賴清德人事的第二特色是「大風吹」，雖然說是「英規賴隨」，在國安、國防、外交團隊留用了蔡英文的人，以求美方的信任，但卻每個人都換了位置。國安會秘書長顧立雄轉任國防部長、外交部長吳釗燮升為國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍則在賴清德三度約見後，同意接任外交部長。
國安會秘書長、總統府秘書長都是院長級，顧立雄、林佳龍的任命其實是降級，用顧立雄還可以說是為了「文人部長」的理想，但林佳龍與外交的唯一淵源只是曾任「無任所大使」，就讓人覺得啼笑皆非，若按這個標準，紀政、范雲和PChome董事長詹宏志是不是也都有資格？
國安團隊既然要展現穩定，按理來講變動越小越好，國防部長邱國正因為兒子的事情留不住，直接找個美國能接受的部長就好，為何需要大風吹、把每個人的位置都換過？而且「一動」的結果似乎還不如「一靜」，並沒有看到任何的好處。就好比一支球隊原本各司其職，結果教練卻叫中鋒改打後衛、後衛改打中鋒，即便是同樣一批球員，表現是更好還是更壞？
賴清德表面上是「尊英」，卻把每個人都換了位置、調離原本各自熟悉的領域，背後的心思就是鬆動原本蔡英文建立的框架，把每個「藩鎮」都換個位置，避免自己反受牽制，也降低蔡英文的影響力，未來要變動時也更沒有阻力。
這樣的思維不僅在國安團隊而已，目前浮出檯面的所有人事，沒有半個閣員是留任的，少數留在內閣的閣員，諸如龔明鑫（金管會主委轉任行政院秘書長）、李孟諺（行政院秘書長轉任交通部長）也都換了位置。按照目前這個態勢發展，除非真的找不到人，現任閣員留任的應該寥寥無幾。
蔡英文執政八年，賴清德留任的閣員卻如此之少，背後隱含的是對蔡英文的否定；而即便留任者，賴清德也要「洗牌」、換位置，以便自己能完全掌控。對此時此刻的賴清德而言，「去英」、完全掌控行政權才是首要之務，至於是否適才適所、會不會「斜槓」的太大，反而不是主要的問題。內閣中一些小英色彩太重，斜槓能力又不足的，恐怕都很難留任。
●作者：單厚之／資深媒體人
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