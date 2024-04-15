高階平板賣不動！iPad降價逾2千奪銷量王 OPPO免6千碾壓蘋果
全球平板電腦出貨量持續低迷，台灣平板市場還算樂觀，但高階款似乎賣不動，根據傑昇通信統計2024年第一季門市平板銷售情況來看，前10大平板熱銷機型大多是萬元上下的機種，其中大螢幕iPad 10.9第10代，降價2310元，萬元出頭帶動買氣，成功拿下第一季的銷售冠軍，而安卓最夯平板為OPPO Pad Air，特價後僅5890元，好入手的價格，站上亞軍。
記者周淑萍/綜合報導
根據傑昇通信銷售資料分析，平板出貨量未有起色，主要是廠商更專注在新機上市前，如何加速庫存去化，加上消費者對支出抱持更加謹慎態度，因此面對價格先決的台灣市場，超過2萬元的高階平板在今年首季買氣大不如前，只剩第8名的iPad Air第五代WiFi（256GB）撐場，熱銷排名仍以萬元內平板居多。
今年第一季冠軍由大螢幕iPad 10.9十代WiFi（64G）奪得，除了蘋果官方產品計劃保留10.9吋機種，門市售價與官網價差2310元，加上內建晶片升級到A14、相機提升到1200萬畫素，使用Type-c充電接頭，支援第一代 Apple Pencil，無論是上課、開會做記錄，還是享受高品質的遊戲體驗都適合，也是目前使用起來最舒適的iPad。
疫情時投入平板市場的陸系品牌廠商頻頻發力，迅速完成從入門到旗艦全價位布局，像是配備10.3吋螢幕、具備螢幕分割功能，能同時處理多個分頁或應用程式，並備有7100mAh電量，支援18W快充的OPPO Pad Air成第一季全台最熱銷安卓平板，特價後5890元，性價比頗高，銷量一舉超車蘋果賣最久的萬元以下iPad 10.2第九代機型。