柯文哲麥寮輔選失利 媒體人揭3問題：早就把敗選歸咎「她」
雲林縣麥寮鄉長13日進行補選，民眾黨推派的林宜豊得票率僅11%，以得票率第三落敗，民眾黨主席柯文哲南下Long stay一週無用。對此，資深媒體人姚惠珍認為，民眾黨3個問題導致此次敗選，還爆料柯文哲早就預料到選舉結果，且早就設定好要把民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如成為這次敗選原因。
記者王德蓉／綜合報導
姚惠珍在政論節目《狠狠抖內幕》表示，柯文哲這次選舉會選成這樣「二二六六（零零落落）」，有3個問題，第一、柯文哲從頭到尾喧賓奪主，變成林宜豊站在那不知道要幹嘛，搞不清楚到底誰在選舉；第二、民眾黨砲火搞不清楚狀況就亂掃，民眾黨立委黃國昌指民進黨前立委蘇治芬因雲林麥寮光電專區，替雲林麥寮鄉長當選人許忠富圍事，這話一講下去，本來很多打算從事光電的麥寮人聽到民眾黨把光電講得像弊案，自然就會把選票投給許忠富，希望種電能繼續下去。
姚惠珍續指，第三、柯文哲最誇張的一件事就是，總統大選選輸都多久了，柯文哲說要檢討，但檢討的結果卻是「小黨沒有組織不行，真的要深耕地方」，姚惠珍激動喊「裝肖維！」這個結論跟3個月前總統大選完的結論一模一樣，到底是有檢討還沒檢討？再者，為什麼選前之夜的海報獨漏最有利的蔡壁如？「這顯示選票在他（指柯文哲）眼裡一點都不重要，他眼裡只有小草的鈔票」，敗選又開始怪投票率不佳，且在投票前，柯文哲早就設定好要把蔡壁如成為這次敗選原因。