華麗轉身提升競爭力！安平商港啟動遊艇觀光發展引擎迎接遊憩熱潮

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林建宏說，高雄港務分公司為積極落實安平商港「北觀光、南自貿」雙軸心發展整體業務推動，安平商港北側規劃遊艇碼頭區、水岸複合觀光遊憩區及海灣遊憩區共占地108公頃；南側規劃為自由貿易港區及綠能倉儲物流區共占地82公頃，安平商港除兼顧港口客、貨運輸功能，並引進觀光休閒遊憩特色，朝多元目標均衡發展。
安平港營運處業務科經理于凡指出，安平商港位處台南市都會核心地帶，港域具有潮差小、水域靜穩度佳，適宜停泊遊艇及從事海上休閒活動之天然條件，再加以長期致力於結合地方歷史文化及都市發展紋理發展規劃，北觀光部分將採分區分期逐步開發，朝向海灣遊憩園區、遊艇及水岸觀光區等方向發展。
于凡說，第1期遊艇碼頭區及第2期水岸複合觀光遊憩區自106年已陸續成功招商引資，水岸遊憩觀光聚落已漸趨成熟，而漁光島沙灘(大月牙灣)自養灘完成後，吸引眾多市民、遊客休閒遊憩及水上運動，港務公司並將漁光島發展定位為低碳生態島，近期為進行沙灘活化及有效管理，投入經費興建停車場、廁所、盥洗設施、汙水納管等基礎工程，並搭配漁光島沙灘自然水、陸域環境，推出第3期漁光島沙灘招商案，導入水上遊憩及運動發展等規劃為樂活親水活動發展使用，漁光島沙灘未來將打造為慢活休閒體驗區，採低密度、高優質生態旅遊為概念推動。
于凡並指出，除北觀光熱鬧蓬勃發展外，南自貿招商成效也相當亮眼，除原有之密閉式大宗散雜貨倉庫、水泥儲運、化學品儲槽設施，安平商港陸續於107年完成四鯤鯓綠能物流產業園區、大台南首座貨櫃集散站、離岸風電備援基地等招商，以大幅提升安平商港的國際能見度與產業競爭力。