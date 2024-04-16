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華麗轉身提升競爭力！安平商港啟動遊艇觀光發展引擎迎接遊憩熱潮

▲台灣港務公司高雄港務分公司轄管安平商港，啟動遊艇觀光發展引擎，以迎接觀光遊憩熱潮，提升競爭力。。(圖／高雄港務分公司提供)
▲台灣港務公司高雄港務分公司轄管安平商港，啟動遊艇觀光發展引擎，以迎接觀光遊憩熱潮，提升競爭力。。(圖／高雄港務分公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港務分公司轄管安平商港，今(113)年將擴大規模，做為離岸風電備援基地，執行離岸風電設備運輸、裝卸及儲放等相關作業，並啟動遊艇觀光發展引擎，以迎接觀光遊憩熱潮，提升競爭力。

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▲高雄港務分公司啟動安平商港遊艇觀光發展引擎，以迎接觀光遊憩熱潮，提升競爭力。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄港務分公司啟動安平商港遊艇觀光發展引擎，以迎接觀光遊憩熱潮，提升競爭力。(圖／記者黃守作攝)
高雄港務分公司安平港營運處資深處長林建宏表示，台灣港務公司依據行政院核定之國際商港未來發展及建設計畫111年至115年上位計畫，於此期間，將陸續投入逾新台幣20億元經費，開發安平商港相關基礎建設，並與地方建設結合提供港口發展必要設施。

▲高雄港務分公司安平港營運處資深處長林建宏說明啟動安平商港遊艇觀光發展引擎的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄港務分公司安平港營運處資深處長林建宏說明啟動安平商港遊艇觀光發展引擎的情形。(圖／記者黃守作攝)
林建宏說，高雄港務分公司為積極落實安平商港「北觀光、南自貿」雙軸心發展整體業務推動，安平商港北側規劃遊艇碼頭區、水岸複合觀光遊憩區及海灣遊憩區共占地108公頃；南側規劃為自由貿易港區及綠能倉儲物流區共占地82公頃，安平商港除兼顧港口客、貨運輸功能，並引進觀光休閒遊憩特色，朝多元目標均衡發展。

▲安平港營運處業務科經理于凡說明安平商港規劃的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲安平港營運處業務科經理于凡說明安平商港規劃的情形。(圖／記者黃守作攝)
安平港營運處業務科經理于凡指出，安平商港位處台南市都會核心地帶，港域具有潮差小、水域靜穩度佳，適宜停泊遊艇及從事海上休閒活動之天然條件，再加以長期致力於結合地方歷史文化及都市發展紋理發展規劃，北觀光部分將採分區分期逐步開發，朝向海灣遊憩園區、遊艇及水岸觀光區等方向發展。

于凡說，第1期遊艇碼頭區及第2期水岸複合觀光遊憩區自106年已陸續成功招商引資，水岸遊憩觀光聚落已漸趨成熟，而漁光島沙灘(大月牙灣)自養灘完成後，吸引眾多市民、遊客休閒遊憩及水上運動，港務公司並將漁光島發展定位為低碳生態島，近期為進行沙灘活化及有效管理，投入經費興建停車場、廁所、盥洗設施、汙水納管等基礎工程，並搭配漁光島沙灘自然水、陸域環境，推出第3期漁光島沙灘招商案，導入水上遊憩及運動發展等規劃為樂活親水活動發展使用，漁光島沙灘未來將打造為慢活休閒體驗區，採低密度、高優質生態旅遊為概念推動。

于凡並指出，除北觀光熱鬧蓬勃發展外，南自貿招商成效也相當亮眼，除原有之密閉式大宗散雜貨倉庫、水泥儲運、化學品儲槽設施，安平商港陸續於107年完成四鯤鯓綠能物流產業園區、大台南首座貨櫃集散站、離岸風電備援基地等招商，以大幅提升安平商港的國際能見度與產業競爭力。

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