虞書欣爆耍大牌！鬧脾氣讓群演「零下10度空等」 劇組急回應了
大陸女星虞書欣從真人秀節目《青春有你2》出道，演出多部夯劇，包括《蒼蘭訣》、《兩個人的小森林》、《雲之羽》等等，人氣非常高，近日她如火如荼投入偶像劇《噓，國王在冬眠》劇組，卻爆出她讓臨演在零下10度乾等，對此，官方也發出聲明回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
有網友在微博上爆料，「《噓，國王在冬眠》劇組垃圾，以工作威脅群眾演員不讓走，零下十幾度的天氣拍了八個多小時還不讓走，主演虞書欣耍大牌，耍脾氣一等等好久！不管群眾演員的死活，穿著薄薄的衣服，有女生還來大姨媽！群眾不值錢，就120死命嗎？」消息曝光後，立刻掀起熱烈討論。
眼看風波越演越烈，虞書欣工作室緊急發布聲明，強調她絕對沒有耍大牌的行為，「針對此次惡意造謠事件，本工作室已全權委託律師事務所處理，對涉嫌侵權的內容進行全面取證，並持續關注網絡動態。」硬起來要求網友刪除不實內容，否則他們將會採取法律措施。
不僅如此，《噓，國王在冬眠》官方微博也嚴正表示：「本劇所有主演都嚴格遵守劇組規定、服從劇組安排，不存在任何不敬業的行為」，指出不實言論已經構成侮辱，影響到整體拍攝，他們尊重每一個群演應有的權益，「在極其寒冷的天氣環境中，雖然條件有限，但我們也盡全力地為大家做好拍攝後勤保障工作，在此十分感謝所有參與拍攝演職人員的辛苦付出。」
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