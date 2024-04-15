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感嘆機場定位不明阻台中發展　盧秀燕爆：我知道很多人在看土地

▲台中機場疫後出入境旅客已明顯增加。（圖／台中市政府提供，2024.04.15）
▲台中機場疫後出入境旅客已明顯增加。（圖／台中市政府提供，2024.04.15）

記者顏幸如／台中報導

台中市積極爭取台中國際機場成為「中台灣空港門戶」，但藍綠議員批評週邊規劃停留在紙上作業階段，沒有實際內容。市長盧秀燕今天直言「我知道很多人在看那邊的土地」，但中央主導機場開發，蛋黃區沒定案、地方的蛋白區要怎麼定？最早建請她參選總統的市議員李中老話重提，主張唯有盧秀燕角逐大位，才能徹底改變中央「從台北看天下」的認知。

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台中國際機場疫後至今開通12條航線，恢復至疫情前的9成，虎航7月將增開台中飛東京、台中飛名古屋、台中飛釜山等3條航線。藍綠議員今（15）連番質詢，民進黨議員林祈烽質疑，台中國際機場是軍民共用機場，先天條件受限制，本就無法與桃園和高雄機場比擬，滑行道和停機坪也無法停靠大型的廣體客機，市府對機場的定位走向不明，未來到底是要發展成廉價航空的基地？還是像星宇航空董事長張國瑋所言，作為桃園機場的衛星機場？

民進黨議員李天生也指出，市府將「機場捷運可行性研究」修正後提送中央爭取核定中，開發進度跟不上機場需求；議員楊典忠則表示，去年5月都發局已依地政局意見，完成「台中機場門戶地區整體開發可行性評估規劃案」相關意見補充，但過了快一年還沒送內政部審議，到底要拖到何時？

▲市議員李中老話重提要盧秀燕參選總統，才能改變中央「從台北看天下」的思維。（圖／台中市議員李中提供，2024.04.15）
▲市議員李中老話重提要盧秀燕參選總統，才能改變中央「從台北看天下」的思維。（圖／台中市議員李中提供，2024.04.15）
盧秀燕答詢時表示，國發會雖訂定「台中國際機場2040年整體規劃」，但行政院並未有明確發展方向，是否興建第二航廈、增闢跑道與停機坪，都有待交通部與國防部進一步協調，地方必須確定機場未來以客運還是貨運為主？軍民使用的比例、飛行量能，才能清楚定出發展計劃。

盧秀燕說，大家關心機場週邊的發展，但中央的蛋黃區還沒定、蛋白區要怎麼定？她突然話鋒一轉說「我知道很多人在看那邊的土地」，上位計劃還不清楚，若此時貿然做相關都市計劃，容易誤導他人進場搶地，所以一定要很慎重。

事後她再補充說明，指國人到日、韓及東南亞旅遊的人數多，她舉例從台中飛日本只要2小時，和台中到桃機的車程一樣是2小時，市府一直促成台中機場發展短程航線，除了減少中部民眾舟車勞頓，也能帶動觀光。至於台中機場能否拓展量能，完全掌握在中央手上。

國民黨市議員李中則認為，「臺中國際機場2040年整體規劃」根本就是一場騙局，這些提計畫的官員屆時還有幾個在位置上？中央至今抱持「從台北看天下」的觀點，覺得台中根本不需要國際機場，所以沒積極投入台中機場的建設，航班數受限於硬體環境，自然無法提升；唯有盧秀燕參選總統，才能有機會讓台中「國際」機場真的名符其實。

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