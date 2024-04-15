感嘆機場定位不明阻台中發展　盧秀燕爆：我知道很多人在看土地

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民進黨議員李天生也指出，市府將「機場捷運可行性研究」修正後提送中央爭取核定中，開發進度跟不上機場需求；議員楊典忠則表示，去年5月都發局已依地政局意見，完成「台中機場門戶地區整體開發可行性評估規劃案」相關意見補充，但過了快一年還沒送內政部審議，到底要拖到何時？
盧秀燕答詢時表示，國發會雖訂定「台中國際機場2040年整體規劃」，但行政院並未有明確發展方向，是否興建第二航廈、增闢跑道與停機坪，都有待交通部與國防部進一步協調，地方必須確定機場未來以客運還是貨運為主？軍民使用的比例、飛行量能，才能清楚定出發展計劃。
盧秀燕說，大家關心機場週邊的發展，但中央的蛋黃區還沒定、蛋白區要怎麼定？她突然話鋒一轉說「我知道很多人在看那邊的土地」，上位計劃還不清楚，若此時貿然做相關都市計劃，容易誤導他人進場搶地，所以一定要很慎重。
事後她再補充說明，指國人到日、韓及東南亞旅遊的人數多，她舉例從台中飛日本只要2小時，和台中到桃機的車程一樣是2小時，市府一直促成台中機場發展短程航線，除了減少中部民眾舟車勞頓，也能帶動觀光。至於台中機場能否拓展量能，完全掌握在中央手上。
國民黨市議員李中則認為，「臺中國際機場2040年整體規劃」根本就是一場騙局，這些提計畫的官員屆時還有幾個在位置上？中央至今抱持「從台北看天下」的觀點，覺得台中根本不需要國際機場，所以沒積極投入台中機場的建設，航班數受限於硬體環境，自然無法提升；唯有盧秀燕參選總統，才能有機會讓台中「國際」機場真的名符其實。