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特斯拉FSD全自駕救命！駛20公里送心臟病車主就醫　他狂讚馬斯克

▲製片人富蘭克林（MaxPaul Franklin）日前突然心臟病發作，用盡力氣爬上特斯拉Model Y下達指令後，結果車輛真的成功抵達20公里外醫院，也順利讓他撿回一命。（圖／取自臉書MaxPaul Franklin）
▲製片人富蘭克林（MaxPaul Franklin）日前突然心臟病發作，用盡力氣爬上特斯拉Model Y下達指令後，結果車輛真的成功抵達20公里外醫院，也順利讓他撿回一命。（圖／取自臉書MaxPaul Franklin）

記者潘毅／綜合報導

特斯拉（Tesla）科技成功救人一命！特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）近期在北美推出V12最新版本，沒想到才剛上架，就成功救了一位車主的性命。家住北卡羅來納州的製片人富蘭克林（MaxPaul Franklin）日前突然心臟病發作，用盡力氣爬上特斯拉Model Y下達指令後，結果車輛真的成功抵達20公里外醫院，也順利讓他撿回一命，讓他忍不住發文感謝馬斯克與特斯拉。

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製片人富蘭克林（MaxPaul Franklin）在4月8日時發文分享，4月1日那天，特斯拉為美國所有特斯拉車輛提供FSD V12.3.1版本免費試用一個月，而擁有Model Y的富蘭克林也決定參加這次車主測試。

▲富蘭克林撿回一命後，特別感謝特斯拉的FSD功能及馬斯克。（圖／取自臉書MaxPaul Franklin）
▲富蘭克林撿回一命後，特別感謝特斯拉的FSD功能及馬斯克。（圖／取自臉書MaxPaul Franklin）
不料隔日深夜，富蘭克林的身體就出現狀況，他心臟病發作，還出現脫水症狀，血糖數值飆高到670，胰島素幫浦還同時故障，種種因素讓他只好用盡力氣爬進Model Y，並下指令到離家20公里外的醫院急診室停下。

沒想到最終特斯拉的FSD 順利完成了這項任務，也讓富蘭克林接受到即時治療，目前恢復情況良好。這次經驗也讓撿回一條命的富蘭克林忍不住大讚，「我擁有過保時捷、賓士、BMW、Acura、凱迪拉克等品牌的車輛，但這些都比不上特斯拉先進」，富蘭克林還感謝馬斯克，展現領導力並致力於推動科技，才讓汽車科技出現現象級的進步。

▲馬斯克多年來致力於開發火星計畫，期望能盡快將人類送上這顆紅色星球，甚至建立永久基地。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲富蘭克林還感謝馬斯克，展現領導力並致力於推動科技，才讓汽車科技出現現象級的進步。（圖／美聯社／達志影像）
雖然近期傳出特斯拉將在全球範圍內裁減 10% 員工的利空消息，但馬斯克也將後續的重點放在V12.3.1版本的FSD，不但在北美罕見免費開放車主試用1個月，甚至還祭出降價策略，從原先每月199降至99美元，就是盼望能藉由自駕科技，挽回目前面臨的銷量頹勢。

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