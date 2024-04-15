台灣網咖撐20年頂住了！內行「不是去打電動」　真實用途眾全認同

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「打什麼遊戲不重要，會去網咖就是為了那碗泡麵」、「網咖撐20年的秘密就是那碗泡麵，偶爾還是會去網咖開3小吃一碗泡麵」、「網咖的厚片土司跟泡麵好吃的要命....」、「重點根本不是去打遊戲，我都去吃泡麵、雞排飯跟厚片吐司」、「現在泡麵已經升級為咔啦雞排飯囉，比外面吃的讚多了」。
網咖撐20年「內行人不是去打遊戲」的！經典餐點不只泡麵
以前網咖的時代因為科技尚未最發達，許多人家中都還沒有電腦，因此網咖生意非常好，《NOWnews》記者那個年代，大約15年前的求學階段，網咖就是真的是為了打遊戲而去的地方，餐飲大致上就是簡單的泡麵、鍋燒意麵、茶飲以及吐司，當時候南部價格3小時70元還有送一杯飲料，泡麵一碗40元還有加蛋，常常看到許多人都是開3小時加點泡麵的組合。
而時序來到今日，現在別說是家裡人人有電腦，連手遊都有上百種可以遊玩，網咖為了生存，也有許多轉型策略，像是提供住宿型的電腦包廂，不僅可以過夜睡覺，還可以洗澡，由於價格便宜，甚至成為一些背包客歇息的首選地方；在餐點上面，現在網咖還推出各式便當，像是雞腿飯、雞排飯，甚至有賣牛肉麵、水餃、炸物等等，餐點已經跟過去單調明顯不同。
網咖美食太吸引人！大胃王YouTuber曾包台吃爆2000元
網咖美食就是有迷人之處，過去大胃王YouTuber「路路」就到「麗華行電競旗艦館」消費，開台電腦之後，一坐下來就開始點菜，起手就點了香雞排、甘梅薯條以及奶酥厚片等等，上菜之後就被路路一掃而空，隨後又續點「雞排飯」、「印尼辣炒泡麵」、「蜂蜜芥末薯條」、「轟炸雞腿」、「四季豆水餃」等等，結帳時總金額高達2000元，讓同行友人非常傻眼。
總結來說，現代人對於電腦遊戲的「沉迷度」確實已經大不如前，很多人現在去網咖的用途變成「搶明星演唱會門票」、「單純有住宿需求」、「真的來吃網咖美食」，只能說山不轉路轉，科技時代來臨確實會衝擊網咖產業，但業者轉型力拼殺出一片天，也讓他們自己生存下來，策略可以說是非常成功。