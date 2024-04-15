壞了整鍋粥！小林製藥紅麴風暴席捲　日本功能性食品銷售下降11%

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小林製藥紅麴健康產品因混入軟毛青黴酸，使得多人吃完出現腎臟方面疾病等問題，目前已有5人死亡、100多人住院。日本消費者廳要求1700類似產品的製造商在19號以前回覆，是否有接獲消費者健康問題的情況，以及是否有收集此類數據的系統。
有鑒於消費者對於服用任何功能性食品的擔憂日益增加，據統計顯示，日本的功能性食品（包含飲料）的銷售額，在4月1日當周，比起去年同期下降了11%，此後跌幅一直維持在10%左右。
一名消費者吉田麻衣（音譯）表示，「我以前經常購買具有功能性的食品，但現在我有點擔心，最近就沒有買了。」
整個產業都被這起風暴影響，化妝品和補充劑生產商Fancl表示，公司主要的降膽固醇補充劑取消訂閱的人數增加10倍，儘管產品並不含紅麴成分。為了讓消費者放心，Fancl開始在商店銷售區張貼訊息，強調其產品的品質和安全，該公司的線上購物頁面也聲明著補充劑是安全的。
在小林製藥風暴之後，DHC也收到了約1萬2000件詢問，而實體店內可以看到銷售人員正發著傳單，強調其產品的安全性。朝日集團食品公司 （Asahi Group Foods）指出，旗下Dear-Natura品牌的補充系列，已發生許多網購訂單被取消。
日本直銷協會發言人表示，「功能性」食品補充劑的銷售額恐會下滑20%至30%。該協會的成員，包括功能性的食品製造商。
研究公司Fuji Keizai報告指出，日本功能性食品市場2023年預計將成長19%，達到6865億日圓，預計到2026年將達到7770億日圓。
日本功能性食品在2015年時推出了低成本替代品，不像「特定保健用途食品」需要受嚴格政府審查，目的是為了讓小公司更容易提供增值食品，只需要提交功效證據即可。
但與藥品不同，這些有著功能性標籤的食品不需要被日本生產規範法規管理，意味著製造方法、成分或濃度以及產品形式（如藥丸或膠囊）等事項都不會被監督。
與日本不同，在美國食品補充劑有獨立的監管框架，需要遵守生產和質量控制標準，歐盟和東南亞國家的規定更為嚴格。
日本健康食品規格協會（JIHFS）會長池田秀子表示，在其他一些國家，製造商被要求必須迅速報告問題，而在這方面，日本明顯落後。