藍委辦公室主任直接開嗆官員　眾人傻眼直播全都錄

立法院會衛環委員會今（15）日針對「數位技術普及及造成兒少性剝削因應」進行專報，過程中國民黨立委涂權吉提案，說明從疫苗採購、巴西進口蛋、蘇丹紅、剴剴受虐、寶林茶室與創意私房爭議，要求衛福部長薛瑞元撰寫檢討報告，對此衛福部官員在休息之際欲找涂權吉說明，未料辦公室主任怒嗆「不用跟委員說明！」強調任何臨時提案都先通過他，「委員百分之百授權，有什麼問題？」高分貝也讓在場主席、立委、官員與議事人員側目，整段過程錄音也全被錄進國會議事轉播。
記者陳威叡／台北報導
立法院衛環委員會今日就數位技術普及造成兒少性剝削案件增加進行討論，過程中國民黨立委涂權吉提案，說明從疫苗採購、巴西進口蛋、蘇丹紅、剴剴受虐、寶林茶室與創意私房爭議，要求衛福部長薛瑞元撰寫檢討報告提案。
下午3時許專報與立委質詢結束後，委員會開始處理臨時提案，在主席宣布休息之際，衛福部官員針對臨時提案修正後文字欲找涂權吉說明，未料辦公室胡姓主任竟直接開嗆，在一旁稱不用跟委員說明，重申自己已經跟衛福部國會聯絡人說過，任何臨時提案都請通過他，「這是委員百分之百授權的 有什麼問題？有什麼問題？」
胡姓主任高分貝開嗆衛福部官員一事，也讓在場主席、立委、官員與議事人員側目，整段過程錄音也全被錄進國會議事轉播。