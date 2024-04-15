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長天期ETF加碼力道強勁　00679B規模破2000億元、投資人破30萬人

▲元大美債20年(00679B)，經過13次追加募集，到今（15）日最新規模突破2000億元，成為首檔達成此里程碑的債券ETF。（圖／NOWnews資料照）
▲元大美債20年(00679B)，經過13次追加募集，到今（15）日最新規模突破2000億元，成為首檔達成此里程碑的債券ETF。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

市場把握美國力續維持相對高檔機會，加速進場長天期債券ETF，其中元大美債20年(00679B)，經過13次追加募集，到今（15）日最新規模突破2000億元，成為首檔達成此里程碑的債券ETF。

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00679B成立於2017年1月，是國內首檔債券ETF，主要持有美國長天期公債，直接投資到期日距離目前大於20年，由美國財政部所發行公債，定期調整持續反映長天期美債報酬表現，可透過券商於台股開盤時間自由進行交易，對投資人來說，沒有持有時間限制，而ETF本身也沒有存續期間到期設計。

美債由全球最強經濟體美國作為擔保，具有穩定避險收益性質，被視為無風險資產。00679B本次美國升息循環獲得資金加碼力道強勁，在第13次追加募集後，到4/15最新規模達到2019億元，投資人數也同步突破30萬人，均為債券ETF第1。

元大投信表示，根據過去歷史經驗，維持高利率到正式降息期間，股市傾向反映利率持平與企業EPS上修所帶動的行情，不過這並非表示債券不具有配置價值，現階段聯準會立場是當通膨高於預期，就維持限制性利率，持續評估調整政策的可能性。當美債面臨利率風險降低，將突顯其在資產配置的重要性。

元大投信表示，若到4/12前，00679B所追蹤的ICE美國政府20+年期債券指數，殖利率為4.7%，高於加權股價指數近5年平均3.6%。就資產配置角度，美債ETF配息屬於列入海外所得，適用個人最低稅負制新台幣750萬元內可免稅，且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。

元大投信建議，現階段市場對聯準會啟動降息或全年降息次數預期，持續受到通膨增速、非農就業等數據牽動。若聯準會立場大幅轉為鷹派，將造成債市再度修正。因此，針對美債ETF殖利率位置接受度逢回分進場，建立完整的資金投入規劃。並提醒投資人參與ETF配息，應留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，且基金配息率不等於報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，應留意淨值變動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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