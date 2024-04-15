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Bella怒轟沈建宏劈腿扯到他！前經紀人鄭重澄清：話不能亂講

▲沈建宏（左圖右）過去和Bella相當甜蜜，臉書裡也有和女友親密照，結果Bella爆出不滿他和前女友一起工作，經紀人則否認有此安排。（圖／沈建宏FB）
▲沈建宏（左圖右）過去和Bella相當甜蜜，臉書裡也有和女友親密照，結果Bella爆出不滿他和前女友一起工作，經紀人則否認有此安排。（圖／沈建宏FB）

記者江芷稜／綜合報導

藝人沈建宏近年和前經紀人辛誌諭鬧翻後，不只開醫美診所，還與網紅女友貝拉Bella一起在傳統市場擺攤賣雞腿，斜槓事業引發關注，他對外宣稱想娶女友回家，要快點累積結婚基金，網友肯定他腳踏實地肯努力，沒料到Bella爆料他私下劈腿、行為混亂，更扯到前經紀人勸他為了10萬元酬勞和前女友安于晴一起去泰國工作，不過辛誌諭否認此說法，表示：「話真的不能亂講，請不要把外人隨便牽扯進來。」

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▲Bella爆沈建宏是渣男，意外扯到經紀人辛誌諭。（圖／取自Bella臉書）
▲Bella爆沈建宏是渣男，意外扯到經紀人辛誌諭。（圖／取自Bella臉書）
Belle在長達數千字的文章中，提及沈建宏是劈腿慣犯，對另一半很不忠實，若女友不在身旁，就會花錢宣洩慾望，讓外界大感訝異，也提及前經紀人辛誌諭曾致電要沈建宏和前女友一起去泰國工作5天4夜，大約可以賺10萬元酬勞，還要他勸Bella接受這個安排，「女友一定要接受這只是工作，不然她沒有資格當你女朋友，你一定要開導她」，結果Bella無法接受，沈建宏跟經紀人因此鬧翻，並對外宣稱是為了女友退出演藝圈。

▲沈建宏因爲每個月都還得繳7萬的房貸，壓力讓他不堪負荷，決定賣掉新北市2000萬的房子，計畫等婚後再買新房。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏為了女友Bella跟經紀人鬧翻，沒想到女友爆料他劈腿。（圖／沈建宏臉書）
沈建宏形象重創後，緊急回應女友的發文，對於各界批評指教都虛心受教，「也愧疚自己，沒能在這段感情修成正果，非常的自責不已」，坦言在這段感情中做了錯誤的事情，傷害了女方的信任，沒有能成為一個男朋友該有的樣子，給足夠的安全感，讓女友傷心不已，以後會深刻反省，「我在此向Bella表達深深的歉意，對不起」，造成各界觀感不佳，他也非常抱歉，深表歉意。

▲Bella（左）爆料沈建宏是渣男，雙方價值觀不合。（圖／取自沈建宏臉書）
▲Bella（左）爆料沈建宏是渣男，雙方價值觀不合。（圖／取自沈建宏臉書）
關於Bella所提的事，據《中時新聞網》報導，沈建宏的前經紀人澄清絕無此事：「我從沒安排沈建宏跟前女友一起出國工作！根本沒有10萬這件事，怎麼可能？我是白癡嗎？」也認為合作時沈建宏不是會偷吃劈腿的渣男、說謊慣犯，不過兩人已經1年多沒有交集，對於沈建宏的行為，他不予置評。

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