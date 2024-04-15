基隆某女中傳性騷！女學生控遭主任「貼臉」　校方發文澄清又撤回

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女學生提到，後來該名老師也曾在其他同學考滿分時說出「妳好棒喔!我要把妳抱起來親三下」，由於相關情事實在讓人感到噁心、生氣，因此當天中午便向班導師求助，沒想到除了沒通報性平外，班導竟還回復「老師可能不適故意的」「妳再給他一次機會」、「下次老師又做出相同行為妳就躲開，這樣他就會知道妳不喜歡了」等語。
女學生指出，時隔一年後與同學聊天，這才得知其他人也同為受害者，因此決定鼓起勇氣提出檢舉，不過從3月1日性平會訪談後都沒有下文，因此質疑校方未依正確流程處理、有意包庇涉案主任，連班導師也在班級群組分享分享「誹謗罪」的法規，似乎想叫被害人別再對外公開相關情事。
針對相關指控，該校先在官網上做出澄清表示，接獲消息後，已第一時間進行通報，一切均依照流程進行，絕無拖延或吃案情事，但沒隔多久又將相關澄清刪除，截至今（15）日下午6時許仍未有回應。
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