台南女警自戕身亡！知情人士曝警大「2天條」：偷喝牛奶就被退學

基隆某女中傳性騷！女學生控遭主任「貼臉」　校方發文澄清又撤回

▲一名就讀基隆市某高中的女學生，近期在社交軟體上控訴，1年前曾遭學校一名男主任性騷。（示意圖／取自Pixabay）
▲一名就讀基隆市某高中的女學生，近期在社交軟體上控訴，1年前曾遭學校一名男主任性騷。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳苾暐/綜合報導

一名就讀基隆市某高中的女學生，近期在社交軟體上控訴，1年前曾遭學校一名男主任性騷擾，跟同學聊過後竟發現對方也遇到相同情事，事後校方雖召開性評會議訪談，但卻遲遲沒有下文，班導師甚至還在群組貼出「誹謗罪」條文，疑似想叫被害人別再對外公開相關情事，對此，校方截至目前為止仍未做出回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，該名女學生在社群軟體控訴，前年11月3日上午9時許，自己在課堂上認真作筆記，沒想到授課主任卻突然走下講台跟她聊天，且過程中還用半蹲姿勢不斷逼近，距離近到嘴巴都快碰到臉了，此外還問了一些私人問題，礙於對方是主任恐會對自己不利，當下也只能盡量敷衍回復。

女學生提到，後來該名老師也曾在其他同學考滿分時說出「妳好棒喔!我要把妳抱起來親三下」，由於相關情事實在讓人感到噁心、生氣，因此當天中午便向班導師求助，沒想到除了沒通報性平外，班導竟還回復「老師可能不適故意的」「妳再給他一次機會」、「下次老師又做出相同行為妳就躲開，這樣他就會知道妳不喜歡了」等語。

女學生指出，時隔一年後與同學聊天，這才得知其他人也同為受害者，因此決定鼓起勇氣提出檢舉，不過從3月1日性平會訪談後都沒有下文，因此質疑校方未依正確流程處理、有意包庇涉案主任，連班導師也在班級群組分享分享「誹謗罪」的法規，似乎想叫被害人別再對外公開相關情事。

針對相關指控，該校先在官網上做出澄清表示，接獲消息後，已第一時間進行通報，一切均依照流程進行，絕無拖延或吃案情事，但沒隔多久又將相關澄清刪除，截至今（15）日下午6時許仍未有回應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

高雄驚傳虐童案！5月大男嬰疑遭保母施暴　顱骨多處骨折命危

不明原因暴衝！嘉義小客車猛撞送葬隊伍　釀4「西索米」樂手受傷

行人地獄再現！桃園婦斑馬線上挨撞　下秒慘遭皮卡車輪狠輾身亡

新北烏來驚悚車禍！機車不明原因撞對向公車　騎士臟器外露送醫亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生