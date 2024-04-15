偷竊大谷翔平資金太可惡！美媒：水原一平在體育圈將被永不錄用
洛杉磯道奇隊大谷翔平前翻譯水原一平，今（15）日傳出，美國媒體《今日美國》報導，他可能會被「永不錄用」，而範圍還不只棒球圈，未來在美國的體育界中，水原都可能被禁止擔任任何職務，也就是被封殺，水原一平在12日因為涉嫌多起案件，包括盜領大谷翔平的資金，欺騙銀行等重罪，以25000元美金交保，不過他涉嫌盜領大谷1600萬美元（約5億）的巨額資金，可能才是他被永不錄用的最大原因。
記者吳政紘/綜合報導
水原一平是大谷翔平過去在火腿隊時期，所認識的球團同事，不過水原一平處理大谷到美國的帳戶後，因為自己好賭的原因，不但擅自修改大谷的銀行帳戶設定，還特別改成自己的聯絡方式等，盜領約1600萬美元之多，以償還自己的賭債。
水原一平的負債總額可高達1億8290萬美元，約折合台幣59億之多，但他並沒有認為自己利用跟大谷的信任關係有誤，甚至還跟莊家開玩笑，「我真的很糟糕」，對自己的罪行並不感到慚愧。
由於美國司法當局嚴禁他跟大谷翔平再有來往，加上他有賭博成癮的狀況出現，目前水源已經被限制出境，預計在5月9日就會進行審判，若他有罪，可能最高會被判處30年以上有期徒刑，甚至會加重刑期。
對此，美國媒體《今日美國》記者Bob Nightengale也表示：「水原一平不只是棒球圈，未來體育界他都可能被永不錄用。」由於大谷還被他連累，差點連球都不能打。
Bob Nightengale提到，等到美國政府對調查告一段落，可能會找大谷再來討論，並且重新認可他的清白，但是對這次「好友背叛」，大谷也是受害者，唯一說大谷有錯的話，就是他「識人不明」，還有對於金錢觀有點太天真。
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