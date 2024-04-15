啦啦隊童顏女神遭酸「162沒有很高」！女神憤怒反擊了：是你太矮
味全龍啦啦隊小龍女成員Queena，憑藉清新又無害的外型，還有超級軟Q的身體柔軟度，成為隊上的招牌人物，更被封為「童顏女神」，在球場上的人氣超高。怎料，Queena近日卻遭到外人當面調侃，「162沒有很高」、「誰誰誰比較可愛」，讓她氣到發文宣洩，「是你太矮！」
記者詹鎰睿／綜合報導
2020年踏入啦啦隊的Queena，先後在中職富邦悍將Fubon Angels、T1職籃台啤英熊啦啦隊小調啤服務，目前隸屬中職味全龍啦啦隊小龍女以及T1職籃台新戰神啦啦隊Taishin Wonders，是一位棒籃雙棲的女孩，資歷非常豐富，國立體育大學出身的她，更練就一身超強舞藝，過去經常在應援舞台展現驚人柔軟度。
再加上清新無害的臉蛋，以及隱藏在衣服底下的暴力身材，使得Queena廣受球迷喜愛，也是一位不可忽視的「寶藏女孩」，怎料，Queena今（15）日卻在threads上發文抱怨，疑似遭到外人當眾調侃，「身高不夠高，所以特愛155以下，這是不關我的事的，在我面前說，誰誰誰比較可愛，就真的不需要～」最後忍不住作出反擊，「162沒有很高，是你太矮！」
貼文曝光後，粉絲也紛紛留言加油打氣，「162在女生身高已經是PR55起跳的了」、「娜娜比例好腿又長身高也剛好」、「在面前說真的就多了」、「娜娜超可愛的好不好。」
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