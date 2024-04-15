台南女警自戕身亡！知情人士曝警大「2天條」：偷喝牛奶就被退學

上月剛撞死工程師！台中叼菸惡男遭女友潑油點火　搶救5天後身亡

▲台中一對情侶本月9日上午發生口角，不料女方竟在盛怒之下潑油縱火，導致男方肚子、臉部、胸部等多處受到約68%燒燙傷，送醫搶救宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲台中一對情侶本月9日上午發生口角，不料女方竟在盛怒之下潑油縱火，導致男方肚子、臉部、胸部等多處受到約68%燒燙傷，送醫搶救宣告不治。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

台中市西屯區今（9）日上午8時許發生一起衝突事件，當時一對情侶因故起口角，其中李姓男子（41歲）竟嗆聲要對方潑汽油燒他，沒想到謝姓女子（34歲）聞言後竟真的灑汽油點火，造成李男肚子、臉部、胸部等多處約68%燒燙傷，緊急送往台中榮總搶救5天後仍宣告不治；警方深入調查發現，李男就是曾在3月間開車撞死年僅29歲矽品工程師，事後還一臉無所謂的在現場丟菸閒晃的肇事駕駛。

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據了解，本月9日上午謝女與陳姓乾哥一同駕駛一部賓士車，到李男位於西屯區大聖街的住處談判，過程中陳男也從後車廂翻出槍枝幫忙助陣，沒想到卻剛好撞見李男帶著另名女子返家，雙方因此爆發激烈爭執。

期間醋勁大發的謝女情緒失控，遂拿出汽油潑灑到李男身上，雙方進入屋內後謝女隨即使用打火機引發火勢，警消趕抵時，發現李男全身68%燒燙傷，緊急送往台中榮總搶救仍因傷重於13日身亡，至於謝女及李母也分別受傷送醫救治。

▲謝女在吵架過程中情緒失控，遂拿出汽油潑灑到李男身上，雙方進入屋內後謝女隨即使用打火機引發火勢。（圖／翻攝畫面）
▲謝女在吵架過程中情緒失控，遂拿出汽油潑灑到李男身上，雙方進入屋內後謝女隨即使用打火機引發火勢。（圖／翻攝畫面）
事後警方調查發現，李男曾在上月12日駕駛租賃車闖紅燈撞死一名29歲工程師，事後在現場態度輕浮引發家屬不滿，沒想到才剛以30萬交保，本月9日又因糾紛受傷，最終導致死亡。

▲台中29歲陳姓工程師停等紅燈遭後車高速追撞，陳男當場拋飛重摔馬路，機車則還卡在轎車頭下，被往前推行近20公尺才停下。(圖/八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心 )
▲台中29歲陳姓工程師停等紅燈遭李男高速追撞，陳男當場拋飛重摔馬路，機車則還卡在轎車頭下，被往前推行近20公尺才停下。(圖/八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心 )
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