大甲盃開打？槓前竹聯幫堂主 鄭銘坤霸氣喊：我保護女嬰要告去告
台中大甲媽遶境活動昨晚回鑾，發生鎮瀾宮副董鄭銘坤毆打擋在神轎前酒醉男子的事件，今傳出被打的光頭男子是犯下夜店殺警案的「中山聯盟」創始人鄭鴻文。鄭銘坤事後解釋，當時不知道對方是誰，但擔心衝突間鄭男身上女嬰的腳會被撞斷，才使勁將鄭男向外推，對於鄭男「要告就去告」。
記者顏幸如／台中報導
昨晚大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤扶著鑾轎行經大甲城隍廟附近時，一名身材高壯的光頭男子，以揹帶將女嬰抱在前胸，擋在轎前不讓前進，並不時對轎班人員飆罵三字經、不讓其他信徒「鑽轎底」。現場有民眾拍到鄭銘坤疑似徒手毆打光頭男腹部數次，趕到現場的警方事後為光頭男做筆錄，他表示要對鄭銘坤提出傷害告訴。
大甲鎮瀾宮則表示，光頭男是北部陣頭的人，並非先前所傳是地方酗酒人物，疑似酒後在城隍廟前故意製造衝突，被攔下後又揹著嬰兒到場，一下要鑽轎腳、一下子又阻擋鑾轎前進、不停鬧事。
不過地方今（15）日傳出這名光頭男來頭不少，竟是前竹聯幫西堂堂主、10年前犯下夜店殺警案的「中山聯盟」創始人鄭鴻文（48歲），這些年雖然身上揹著多起案件審理中，仍然到處惹事。
鄭銘坤則向媒體表示，光頭男自稱要護轎，但他並非工作人員，喝醉酒後衝來亂鬧，也不讓其他人躦轎腳，身上還揹了一個女嬰，萬一女嬰的腳在衝突間被撞斷了，日後該如何是好？他考量女嬰安全，「我把他推了出去，他卻說我打他」，當時後面的人也在拉光頭男，「要告就去告」！