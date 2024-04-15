楊寶楨要復出了！辭民眾黨發言人2個月 將擔任基隆政策推廣大使
基隆市政府今（15）日宣布，將由民眾黨前發言人、立院黨團前副主任楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」，並於5月中正式展開合作。楊寶楨表示，感謝有這個機會參與合作，很認同基隆市長謝國樑的理念，要將基隆打造成「亞洲最有愛城市」。
記者林怡昕／台北報導
謝國樑表示，因應市府將新設立「兒少處」，楊寶楨形象佳、口條清晰，特別對於將來關於婦幼及兒福的政策宣傳，能夠提供更多協助，也能讓市民朋友感覺更親切、更親近，政策不再只是離民眾很遠的事情，而是真的攸關大家的權益，能促進生活的便利性；像是市府正在積極建設的室內兒童樂園，提供市民朋友更多休憩地點的選擇，也吸引其他縣市民眾前來，打造成新一波的打卡景點。
謝國樑也提到，新成立的「基隆親子照護平台」，對於兒童夜間醫療相關諮詢，方便父母夜間照護孩子，是近期市府推出的兒少有感政策，同樣非常有亮點。
楊寶楨表示，感謝有這個機會參與合作，很認同謝國樑的理念，要將基隆打造成「亞洲最有愛城市」，不論在創造活力基隆、提升教育品質、營造安心居住城市等目標上，希望未來透過不同媒體、社群管道的宣傳和推廣，更多散播愛和溫暖，讓大家看見基隆的多樣風貌。
楊寶楨也說，特別期待基隆這座極具魅力的港口城市，在觀光層面上，讓全台民眾都能更多認識基隆，成為大家旅遊的新選擇，自己將於明天市府例行的市務會議會後記者會上，和媒體記者朋友碰面。