《不夠善良的我們》賀軍翔分手許瑋甯原因曝！林依晨被罵心機重
由賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東主演的電視劇《不夠善良的我們》，播出後收視率節節高升，第三、四集數於公視頻道首播，總收視人數達到49.74萬人，介於50至64歲的女性收視族群高達1.42%，穩居9點時段的戲劇收視冠軍寶座。而劇裡賀軍翔飾演的男主角何瑞之，回憶起與許瑋甯飾演的Rebecca分手原因，其實是母親的反對，並非林依晨介入，終於洗清她當小三的冤屈，但觀眾也忍不住罵她飾演的簡慶芬實在心機太重！
記者江芷稜／綜合報導
《不夠善良的我們》第三集，由何瑞之的視角展開，由於他母親不喜歡Rebecca，更嫌棄她有個坐過牢的哥哥，為了逼他們分手，母子鬧了家庭革命，何瑞之卻對她說「沒事啦，我在」，兩人因此復合，何瑞之還送上鑽戒求婚。但Rebecca不忍心為難，讓他和母親失和，最後忍痛分手，簡慶芬則安慰何瑞之的媽媽會一直在身旁陪伴著她，討得長輩的歡心，林依晨雖洗清了不是小三的冤屈，但她的表現讓觀眾大呼佩服：「林依晨真的把心機詮釋的太到位了！」
男神等級的賀軍翔為此戲扮老，他透露被導演規定「眼睛不可以笑」，讓天生一雙含笑眼睛的他直呼：「也太難了吧！」回憶起整個拍攝過程，賀軍翔說：「剛開始壓力非常大，因為導演喜歡很生活感的細膩，所以表演要很放鬆才能達到她想要的狀態。」直到最後殺青時，導演徐譽庭當眾跟他道歉：「我本來其實是有一點懷疑的，但我現在要說，真的很高興你是我的男主角！」自從《愛情合約》後睽違20年再度與賀軍翔搭檔的林依晨，則稱讚他更成熟、更穩重、更細膩了！
除了實力派演員演技在線之外，《不夠善良的我們》貼近真實的劇情，成為觀眾討論度最高的情節，老婆在老公手機中的名稱往往是「呼名道姓」，被眾多網友認為太寫實之外，當林依晨懷疑賀軍翔手機中被稱做「忘了」的電話號碼很不尋常，賀軍翔刪除後，卻在緊要關頭要打電話給許瑋甯真的忘了，讓觀眾感嘆：「心好酸。」《不夠善良的我們》每週六晚間9時於公視播出；晚間10時於MyVideo、愛奇藝國際站、Viu上架；每週日晚間8時於八大戲劇台播出。
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