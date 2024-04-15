黃姵嘉才面臨喪父之痛！遭爆與認愛2年的邱昊奇分手 陷人生低潮
金鐘視后黃姵嘉2018年靠著客家劇場《台北歌手》飾演蘇玉蘭一角而拿下金鐘獎，2015年因出演《好想談戀愛》而與演員邱昊奇相識，兩人在《我們練愛吧》迸出愛的火花，至今已近2年，去年（2023）她透露2人感情已漸趨平淡，當時還爽朗回應：「快1年了還要維持熱戀也蠻難的。」，沒想到日前卻表態分手，而她正在準備的新劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》也隨之喊卡。不只如此，黃姵嘉的父親3月份還因為生病數月而離世，雙重打擊讓粉絲相當不捨。
記者施以慧／綜合報導
黃姵嘉與邱昊奇1月份還曾到日本一同旅行，沒想到近日卻爆出2人已經分手，適逢黃父離世，讓女方的好友都感到不解，認為此時正是黃姵嘉最需要陪伴的時期，但愛人與父親的離去，已讓黃姵嘉陷入人生最大低潮。
邱昊奇與黃姵嘉之所以分手，先前邱昊奇曾表態過兩人性格不合，而且相較之下，女方演藝事業順利，但男方卻遲遲沒有代表作，後期便開始轉向編劇、導演方向打拼，黃姵嘉也負責製作，支持男友發展，沒想到最終仍遺憾收場。
而黃姵嘉回歸單身後，在4月9日這天，她在社群上發表新動態，「任何關係最大的難關，就是如何陪伴彼此，渡過最陰暗的那些時刻。」疑似暗指「被分手」的心情，讓粉絲特別心疼，紛紛留言替女神加油打氣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道