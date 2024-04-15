Keanna堅稱手握「偷吃證據」！再度嗆聲陳芳語：拿去法院也是可以
歌手謝和弦前妻Keanna日前宣布加入陳芳語與吳卓源的戰爭，並指稱陳芳語曾背著她與謝和弦在錄音室發生關係，不過就在陳芳語發出聲明駁斥「內容純屬子虛烏有！」不久後，Keanna再度發聲反嗆，「為了避免造成法律問題，妳公開授權我來公布我有什麼證據？妳看可好」，並直言要將證據拿去法院也是可以。
記者詹鎰睿／綜合報導
還原事件經過，就在陳芳語多次發文暗示與吳卓源撕破臉後，謝和弦的前妻Keanna竟加入戰爭，並在社群上發文爆料，「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」指稱陳芳語與謝和弦兩人，曾私下背著她發生關係。
為此，陳芳語所屬的經紀公司華風數位聲明：「針對媒體報導網路發文影射Kimberley陳芳語私生活之事，內容純屬子虛烏有，華風數位與Kimberley陳芳語不希望浪費社會資源回應不實言論。若再有侵害Kimberley陳芳語名譽之不實謠言，華風數位將協助Kimberley陳芳語主張其法律上之權利。」
沒想到，Keanna今（15）日下午再度於IG限時動態上反嗆，「本來只是因為曾經受過傷害，在看到這樣新聞的當下，想來分享一下我對『道德淪喪時事』的看法，說真的，我一開始就沒有打算陷入再自證的漩渦，不然這樣好了，為了避免造成法律問題，妳公開授權我來公布我有什麼證據？妳看可好？」
接著Keanna又嗆陳芳語，「又或者，妳來告我，我拿著它們（指證據）去法院，也是可以，畢竟我是『守法』的良好公民。」讓這場戰爭再度延燒，引發網友熱烈討論。
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