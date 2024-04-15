桌球／林昀儒3：1退葡萄牙好手Geraldo 世界盃男單首戰輕鬆奪勝
林昀儒擊敗葡萄牙好手Geraldo！2024年國際桌總男、女子世界盃桌球賽在今（15）日開打，台灣好手「小林同學」林昀儒首戰面對世界排名第54的葡萄牙好手哲拉多（Joao Geraldo），以總局數3：1拿下世界盃預賽首勝。
記者林之越/綜合報導
國際桌球總會（ITTF）桌球單打世界盃本次總獎金高達100萬美元（約新台幣3200萬元），在賽制部分，男、女子組各48人參賽，預賽會分成16組，每組3人，進行單循環，取分組第一晉級16強單敗淘汰賽。比較特殊的是，預賽每場都必須打滿4局，最後依得局數決定排名，進入16強賽後才改採7局4勝制。
目前世界排名第6的林昀儒面對Joao Geraldo展現壓制力，前2局以11：6、11：2輕鬆拿下，雖然第3局Joao Geraldo放開身手展開攻勢，逼迫林昀儒發生失誤，以3：11失掉1局。
但進入第4局後，找回手感的林昀儒再搶下10：5領先優勢，即使Joao Geraldo撐過了3個賽末點，但林昀儒最後靠著接發球的反手攻擊搶下最後1分，最終以總局數3：1取得預賽首勝。
林昀儒下一場將遭遇世界排名34的16歲日本新星松島輝空，另外，台灣男單選手還有莊智淵、高承睿參賽，女子組部分則有鄭怡靜、陳思羽、劉馨尹。
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