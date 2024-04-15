竊賊爽中1.6億樂透！苦主「信用卡遭盜刷」想分獎金 結局揭曉了
天上掉下驚喜橫財卻只能用看的！日前在英國有兩名竊賊，盜用他人信用卡拿去購買樂透彩券，卻意外贏得400萬英鎊（約新台幣1.6億元）大獎，後續遭警方查明真相後逮捕，並傳喚被盜刷的苦主嘉書亞（Joshua Addyman）出庭，當他得知竊賊中獎後，直接開口想要分這筆獎金，但結局卻讓他失望了。
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，2019年時，英國一名男子約書亞（Joshua Addyman）的信用卡資料，遭到喬恩（Jon-Ross Watson）與馬克（Mark Goodram）這2名竊賊盜用，共花了180英鎊（約7285元新台幣）拿去購買彩券，沒想到竟然幸運中了400萬英鎊大獎。
喬恩與馬克中獎後也開心用這筆錢大肆揮霍、狂歡慶祝5天，但後來卻因為用錢手段異常，加上沒銀行帳戶，以及購買來源信用卡已經被報案遭盜刷等條件下，遭警方高度懷疑，隨後被查出有多項前科，遭警方傳喚偵訊，當時兩人辯稱，信用卡是一名不想具名的友人借用，但警方出示相關證據後，兩人才坦承是盜用而來的資料。
而被盜刷的苦主約書亞，在當時收到不明的的信用卡交易通知時，就驚覺信用卡被盜刷，立即前往銀行進行停卡，銀行也隨即退還被盜款項。不過近期約書亞突然被警方傳喚出庭，才得知盜用自己信用卡的竊賊，是拿贓款買彩券，還中了破億的彩金。
這讓約書亞相當心動，立刻在法庭上提出自身看法，認為竊賊雖是盜用信用卡，但實際上是用他的錢來購買彩券，自己應該有權利分得一些獎金，他會將這筆錢拿來購置倫敦房產，並帶家人度假散心。不過這樣的說法卻遭彩券營運商無情駁斥，發言人指出，彩券是透過詐欺手段購買，約書亞沒有任何資格與權利要求獲得該筆獎金。