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獨／茶の魔手Logo暗喻「壓扁紅太陽」、去日本卻不の　老闆親解答

▲「茶の魔手」去到日本卻不の了、改成茶之魔手，Logo其實是「壓扁的太陽」讓人猜測是暗喻壓扁紅太陽。老闆王賢明回覆《NOWnews今日新聞》笑說「網友想太多了！」親口解答茶魔秘密。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「茶の魔手」去到日本卻不の了、改成茶之魔手，Logo其實是「壓扁的太陽」讓人猜測是暗喻壓扁紅太陽。老闆王賢明回覆《NOWnews今日新聞》笑說「網友想太多了！」親口解答茶魔秘密。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲南霸天「茶の魔手」揮軍北上後話題性十足，近日更有民眾熱論茶の魔手「去到日本卻不の了」、直接改成「茶之魔手」；而且Logo其實是「壓扁的太陽」，讓人大吃一驚！有網友大膽臆測是在暗喻「壓扁紅太陽」，點出與茶魔同期競爭的另一間台南手搖飲料品牌。對此，《NOWnews今日新聞》幫大家詢問老闆兼創辦人王賢明，他笑說「熱情的網友想太多了！」親口證實茶魔Logo的秘密、謠言傳說一次全解答。

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「茶の魔手」今年3月底揮軍北上，進駐慶城街一號店開設台北首間門市，從推薦菜單、開幕優惠都受到北部粉絲的歡迎，掀起超長人龍排隊，成功再戰北台灣！話題性十足的茶魔，近日民眾再度熱論在台灣叫「茶の魔手」、反而「去到日本卻不の了」，還直接改成「茶之魔手」。其實早在台北慶城店開幕當天，《NOWnews今日新聞》記者便詢問「茶の魔手」老闆兼創辦人王賢明，「希望大家怎麼叫你們，到底Logo正確該怎麼念？」當時王老闆即表示「我們都是念茶之魔手啊」。

事實上，「茶の魔手」確實曾插旗日本東京澀谷商圈，還在鄰近星巴克的位置開出海外首店；今記者傳達網友的好奇，想了解為何「去到日本卻不の了」，王老闆則老實回覆「去日本就很單純的，想用漢字表達，我們來自台灣！」

▲「茶の魔手」老闆兼創辦人王賢明，上個月親自北上坐鎮台北慶城街開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「茶の魔手」老闆兼創辦人王賢明，上個月親自北上坐鎮台北慶城街開幕。（圖／記者蕭涵云攝）
對於茶の魔手Logo的眾多傳說，其實品牌Instagram粉專也早在2022年一波「關於我可能讓你很意外的Point」炫風，就自己揭露了身世。包括提及「魔手的Logo其實是壓扁的太陽」，茶魔的茶菁都是自己「茶園契作」的 「台灣茶」，不只有自己的製茶廠、連「珍珠波霸」都有自己的工廠生產；王老闆上個月也向記者分享，光是獲得「國家認證五星級」的茶廠就有3座，小編還開玩笑透露，「其中一座在2450公尺高且空氣稀薄的梨山」要先吃暈車藥才到得了。

▲不少人得知茶の魔手Logo是「壓扁的太陽」都相當驚訝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少人得知茶の魔手Logo是「壓扁的太陽」都相當驚訝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「茶の魔手」Logo字體更是王老闆親自手繪，用自來水筆書寫，再慢慢放大而成。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「茶の魔手」​​​​​​​Logo字體更是王老闆親自手繪，用自來水筆書寫，再慢慢放大而成。（圖／記者蕭涵云攝）
不少人聽聞茶の魔手​​​​​​​Logo其實是「壓扁的太陽」，都大吃一驚！還有網友大膽臆測是在暗喻「壓扁紅太陽」，點出與茶魔同期競爭的另一間台南手搖飲料品牌，紛紛猜想「跟紅太陽嗆聲啊」、「要打垮紅太陽吧」；讓「紅太陽」小編都忍不住現身「我們沒有被壓扁...我們只是出國展店」；也釣出前總公司員工透露「四個字是老闆自己手寫的」。

▲「茶の魔手」去日本卻不の了，改寫成「茶之魔手」，王老闆透露只是「很單純的，想用漢字表達，我們來自台灣」。（圖／翻攝自Google Map）
▲「茶の魔手」去日本卻不の了，改寫成「茶之魔手」，王老闆透露只是「很單純的，想用漢字表達，我們來自台灣」。（圖／翻攝自Google Map）
對此，王老闆也證實茶の魔手Logo「字體是用自來水筆書寫，再慢慢放大而成！」記者近一步詢問，「壓扁的太陽，真的是暗喻茶魔要贏過紅太陽嗎」？他笑說「熱情的網友想太多了！」透露「陽光代表著光明面，Logo只有字體過於單調，便調整陽光圖形用來襯底，整個圖形才顯得更有活力！」

北部民眾可能會有點納悶被網友點名的「紅太陽」？創立於1999年的「紅太陽」手搖飲料，深耕台南在地24年，自豪是「茶飲界的愛迪生」，漫遊台南府城必喝飲品，還打造巨無霸多多瓶、巨無霸珍珠奶茶、海尼根綠茶 、太陽特調 、月亮特調、巨無霸草莓菇菇等吸睛手搖飲料；並開創國際新品牌「Mr. Sun珍珠魔法師」，把創新彩色水果珍珠帶到越南、加拿大等海外。

▲看完關於「茶の魔手」小知識，大家有感意外嗎？（圖／記者蕭涵云攝）
▲看完關於「茶の魔手」小知識，大家有感意外嗎？（圖／記者蕭涵云攝）

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