HUR+緋紅魅影出糗！「口香糖女神」連穎誤丟麥克風 噴笑畫面曝光
偶像女團「HUR+緋紅魅影」歷經選秀節目《菱格世代DD52》、《未來少女》的洗禮後人氣爆棚，獲得許多歌迷喜愛，昨（14）日也在華山Legacy熱力開唱，全程開麥2個鐘頭大大滿足粉絲。怎料，過程中竟發生超糗的小插曲，「口香糖女神」連穎在發送海報時，不小心把手中的麥克風噴出去，意外砸到粉絲頭上，讓台上台下笑到不行。
記者詹鎰睿／綜合報導
因在《未來少女》嚼食口香糖的動作，意外獲得徐若瑄好評的女孩連穎，無論唱跳還是身材都廣受歌迷喜愛，但在昨日演唱會上，連穎一個雙手丟海報的動作，竟不小心也把手中的麥克風用力丟出，還不小心砸到台下的後援會會長，讓她相當震驚，雙手摀著嘴顯得非常震驚，也讓台上台下笑成一片。
事後，連穎也在IG上分享這段搞笑的花絮，直呼：「你們有看過真正的mic drop嗎？直接把麥往粉絲頭上砸的mic drop…對不起，我不是故意的，哈哈哈。」就連隊友利善榛、C.Holly都忍不住笑說，「很兇的偶像，麥克風砸粉絲」、「出包擔當就決定換你了姐妹。」
粉絲們紛紛笑翻，「建議下次演唱會周邊可以出安全帽」、「這真的很精彩」、「以後看演唱會需要先保險」、「原來我偶像嗨起來連麥克風都送。」
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