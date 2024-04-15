全大運聖火今引燃 台體大校友楊勇緯出任火炬手

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房瑞文表示，台灣體大是國內歷史悠久的體育專業大學，承辦全大運經驗最豐富，今年適逢奧運年，不少奧運實力等級的選手會全大運一展身心，為進軍奧運「暖身」，相信今年全大運將呈現最高水準與佳績。
臺灣體大校長許光麃表示，接下全大運承辦的任務之後，臺體全校師生總動員，結合運動教育學院、競技運動學院、運動產業學院及九個科系的資源，為本屆全大運努力。希望能在比賽期間，呈現經典與活力的主要承辦精神，為全國的大學運動選手帶來不一樣的參賽體驗。
楊勇緯表示，能夠代表母校擔任全大運聖火引燃任務，覺得非常光榮；他是首次參加聖火引燃儀式，感覺很特別。他也勉勵學弟妹在全大運努力爭取佳績，畢竟全大運是每位大學生最重要的比賽之一，要把握機會為自己學生生涯留下回憶。
目前正在為巴黎奧運備戰，楊勇緯表示，七月的巴黎應該相當炎熱，跟這幾天臺中的氣候相仿，除了精進自己的技術之外，他也要適應氣溫，做好高溫炎熱氣候下應戰準備。
本屆賽事聖火將從明天（16日）展開傳遞，首日將從臺中北上前往國立體育大學、中央大學、中原大學三校，17日南下至長榮大學、成功大學兩校，18日則在臺中前往靜宜大學、弘光科大、僑光科大、中興大學等四所學校。
本屆全大運第一項手球賽事將從18日起在臺體體育館展開，23日將產生本屆賽會第一面金牌。開幕典禮訂在5月4日在臺體田徑場舉行，5月8日閉幕。