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全大運聖火今引燃 台體大校友楊勇緯出任火炬手

▲全大運聖火今天在台中公園湖心亭前引燃，16日起展開北中南聖火傳遞之旅。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.15)
▲全大運聖火今天在台中公園湖心亭前引燃，16日起展開北中南聖火傳遞之旅。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.15)

記者金武鳯/台中報導

創校63周年的臺灣體大，睽違20年，再度擔任113年全國大專校院運動會東道主，特別喊出「經典再現、活力無限」口號，並於今天（15日）在台中公園湖心亭舉辦「聖火引燃」儀式，由校長許光麃、體育署副署長房瑞文引燃聖火，為今年全大運揭開序幕。

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台灣體大創校63年來第6次承辦全大運，距離第5次已有20年，因此主題訂為「經興再現，活力無限」，並重返當年引燃聖火的「舊地」湖心亭舉辦，由許光麃、房瑞文手持繩紋陶罐舀起湖水，取燃今年全大運聖火，象徵經驗傳承。台體大校友，東京奧運柔道銀牌選手楊勇緯應邀擔任嘉賓，共同將聖火交予傳遞手，16日起展開北中南聖火傳遞之旅。

▲全大運今天（1在台中公園湖心亭舉辦「聖火引燃」儀式，由校長許光麃、體育署副署長房瑞文引燃聖火，並與柔道男神楊勇緯將聖火交予傳遞手。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.15)
▲全大運今天（1在台中公園湖心亭舉辦「聖火引燃」儀式，由校長許光麃、體育署副署長房瑞文引燃聖火，並與柔道男神楊勇緯將聖火交予傳遞手。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.15)
房瑞文表示，台灣體大是國內歷史悠久的體育專業大學，承辦全大運經驗最豐富，今年適逢奧運年，不少奧運實力等級的選手會全大運一展身心，為進軍奧運「暖身」，相信今年全大運將呈現最高水準與佳績。

臺灣體大校長許光麃表示，接下全大運承辦的任務之後，臺體全校師生總動員，結合運動教育學院、競技運動學院、運動產業學院及九個科系的資源，為本屆全大運努力。希望能在比賽期間，呈現經典與活力的主要承辦精神，為全國的大學運動選手帶來不一樣的參賽體驗。

▲全大運聖火今天舉辦引燃儀式，典禮中身穿希臘傳統服飾舞 者，彷如穿越中西歷史長廊，成功取燃全大運聖火。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.15)
▲全大運聖火今天舉辦引燃儀式，典禮中身穿希臘傳統服飾舞 者，彷如穿越中西歷史長廊，成功取燃全大運聖火。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.15)
楊勇緯表示，能夠代表母校擔任全大運聖火引燃任務，覺得非常光榮；他是首次參加聖火引燃儀式，感覺很特別。他也勉勵學弟妹在全大運努力爭取佳績，畢竟全大運是每位大學生最重要的比賽之一，要把握機會為自己學生生涯留下回憶。

目前正在為巴黎奧運備戰，楊勇緯表示，七月的巴黎應該相當炎熱，跟這幾天臺中的氣候相仿，除了精進自己的技術之外，他也要適應氣溫，做好高溫炎熱氣候下應戰準備。

本屆賽事聖火將從明天（16日）展開傳遞，首日將從臺中北上前往國立體育大學、中央大學、中原大學三校，17日南下至長榮大學、成功大學兩校，18日則在臺中前往靜宜大學、弘光科大、僑光科大、中興大學等四所學校。

本屆全大運第一項手球賽事將從18日起在臺體體育館展開，23日將產生本屆賽會第一面金牌。開幕典禮訂在5月4日在臺體田徑場舉行，5月8日閉幕。

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