金秀賢與金智媛爆虐戀看哭粉絲！《淚之女王》收視打破《鬼怪》
由韓國tvN在今年3月份開播的《淚之女王》在首播時就成為話題韓劇，主題是浪漫喜劇，劇情描述一對結婚3年、女強男弱的財閥夫妻，因不對頻的生活使婚姻遭遇危機，在克服困境後兩人的愛情如奇蹟般再次綻放的故事，由韓劇大咖金秀賢、金智媛主演，近期因為劇中的關鍵角色輕生，讓整部劇迎來最高潮，收視率還打破tvN歷年收視紀錄排名第3位的《孤單又燦爛的神-鬼怪》，直逼霸佔排行榜第二名的《愛的迫降》，而《淚之女王》還有4集未播出，不少粉絲敲碗後續發展，擔心該劇會以悲劇收場，金秀賢與金智媛在劇中的虐戀，也讓影迷直言很有可能擠上收視排行第一，也讓該劇熱度越來越高。
記者施以慧／綜合報導
金秀賢在劇中飾演白賢祐，金智媛則飾演洪海仁，而洪海仁就是該劇的女王，第一集兩人就已結為夫妻，以兩人受訪作為開頭，而洪海仁是集團財閥，白賢祐卻是農村里長的兒子，這段婚姻也讓白賢祐搖身一變，成為集團駙馬爺。
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白賢祐（金秀賢飾）與洪海仁（金智媛飾）看似在鏡頭前甜蜜，不過實際早已相敬如賓，這讓白賢祐非常想離婚，其實原本兩人是很幸福的戀愛婚姻，但沒想到入贅到財閥世家中竟是惡夢的開始，不過這時洪海仁卻表示自己罹患了腦癌，時日無多，這讓白賢祐大喜，認為自己可以分到遺產，便開始對女方獻殷勤，洪海仁還感動表示，一定會為了丈夫活下來！
後續發展則是讓人跌破眼鏡，白賢祐（金秀賢飾）意外發現洪海仁（金智媛飾）手機的密碼竟是先前兩人小孩的預產日，不過後來洪海仁意外流產，一家三口夢碎，也是造成兩人逐漸貌合神離的原因之一。但後續劇情再度反轉，洪海仁告知白賢祐自己將出國治療，將有51%的成功率，讓白賢祐跑出家門痛苦狂奔，「寵妻換遺產」的計畫是進行不下去了，雖然白賢祐好像總盼著海仁死，但他的內心其實卻很在意洪海仁的。
隨著影集播出，洪海仁（金智媛飾）因為病情逐漸意識模糊，也慢慢認不出白賢祐（金秀賢飾），短短三個月，還歷經罹患絕症、失去公司經營權、爺爺輕生等重大打擊，讓粉絲相當憂心，害怕編劇最後會給出悲傷結局，紛紛敲碗希望能讓洪海仁活下來。最新一集將在4月20日於Netflix平台上獨家播出，而4月28日也將迎來精彩大結局！
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