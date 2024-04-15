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日本人怒了！日幣太便宜「底層觀光客」超多　一畫面爆11萬人共鳴

▲日前電車上的一畫面更引爆11萬日本人共鳴，埋怨「底層觀光客」太多，反倒造成日常生活上的困擾。（圖／取自X@ahoy_cubism）
▲日前電車上的一畫面更引爆11萬日本人共鳴，埋怨「底層觀光客」太多，反倒造成日常生活上的困擾。（圖／取自X@ahoy_cubism）

記者潘毅／綜合報導

日幣持續走貶，日前更一度出現1美元兌153.24日圓，創下34年以來新低。日幣太過便宜的情況之下，也讓日本湧入大量來自全世界的觀光客，但這對於日本當地民眾，卻已經不再是一個值得慶幸的情況，日前電車上的一畫面更引爆11萬日本人共鳴，埋怨「底層觀光客」太多，反倒造成日常生活的困擾。

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日本網友@ahoy_cubism，在上週六（13日）出門時，目睹了當地電車上，出現一群歐美遊客，疑似玩得太嗨，其中一人直接把電車握把當作健身器材，將身體懸空展，逗樂了其他旅伴，但卻在許多日本人眼中看了相當不是滋味。

▲ 日幣。（圖／記者郭俊暉攝 , 2024.03.05）
▲ 日幣太過便宜的情況之下，也讓日本湧入大量來自全世界的觀光客。（圖／記者郭俊暉攝 , 2024.03.05）
目睹的日本網友@ahoy_cubism發出這張圖片，並感慨表示「不喜歡日圓太便宜的原因，就是會讓大量底層遊客數量增加，他們既吵鬧又愚蠢」，沒想到貼文短短兩天內，就吸引超過11萬日本人按讚，超過2萬人轉發。

在多達1萬4千多則留言中，大部分日本人紛紛贊同原PO的觀點，吐露心中看法，「這些趁著日幣便宜來的遊客，很多都只在超商吃飯，對我們在地旅遊貢獻根本不大」、「很多外國遊客來日本都直接在路上喝酒，大白天就在鬧事，真的難以忍受」、「很少有國家不禁止在街上喝酒，所以日本對他們來說就像是天堂」。

▲台灣「哈日王」頭銜要讓人了！日本政府觀光局公布訪日人次排行，韓國竟大贏台灣整整21.5萬多人。不過對於本結果，李奇嶽提出三點「不意外」。（示意圖／取自日本觀光局Visit Japan Form Taiwan臉書）
▲日本近年來因為幣值便宜，成為全球旅客蜂擁而至的觀光勝地。（示意圖／取自日本觀光局Visit Japan Form Taiwan臉書）
也有來自西方國家的民眾急忙使用日文向當地人致歉，「像這樣的遊客毀了一切，我每次去日本都很尊重當地文化，日本真的是很美麗的地方，這樣的現象真的讓遵守規定的旅客很尷尬」。

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