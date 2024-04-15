全家推出手搖飲品牌！台灣飲料店這麼多　超商二哥為何還要參一咖

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全家去年起斥資5千萬，陸續於全台3500店舖導入封口機，並於4月17日推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，盼在盛夏來臨之前，將「封口設備、全新新品、外送服務」全部完成到位，化身全台規模最大連鎖手搖飲店。
全家此番策略來自於2大市場觀察。首先，台灣手搖茶飲市場龐大，過往手搖族購買時間點集中在下午茶或餐食飯後，然而，近年全家Let's Café、私品茶2茶飲品牌的購買時間點趨向「全天全時段」，加上現代人作息型態較晚，等同整體消費時段延長，而便利商店擁有24小時營業、店點密集等優勢，可彌補「消費者晚上想喝手搖飲，但店家卻早已打烊」的市場痛點。
再者，目前便利商店現做飲品多使用「就口杯蓋」，恐有無法藉由上下左右搖擺來攪拌均勻的問題，且若經過外送，飲料很有可能自杯蓋縫隙外溢，而全家導入封口機，使用一般手搖飲的封膜方式，能提升整體消費上的便利性，也能藉由降低店員勞動，來增加便利商店的營運效率。
茶飲全齡化！「搖搖茶吧」可望帶動私品茶營收成長1至2成
3500間「搖搖茶吧」將於4月17日開張，以「果茶風味、有料口感、手搖樂趣」為產品特色，首波主打「柳橙香柚綠」、「荔枝貴妃紅」2款果茶。全家表示，未來以兩週為一個檔期，以時令水果或大眾喜愛的風味開發新飲品，熱賣款式可望持續留在架上。
「搖搖茶吧」結合外送平台即點即送的雙重優勢，無論是半夜還是白天想喝手搖飲，只需打開全家APP「FamiNow」或外送平台Uber Eats、foodpanda下單選購即可。
全家茶飲分成茶跟咖啡2種，一個是私品茶，另外一個是Let’s Cafe，私品茶底下主要分成3個支線，除了私品茶本身之外，還有現煮茶、手搖飲。全家表示，私品茶本身擁有忠實超商客群，現煮原茶的年齡層偏高，而全新推出的手搖飲品牌主要鎖定在年輕、愛嘗鮮的客群，全家盼以上述策略達到茶飲全齡化。
全家積極布局茶飲市場，自2019年起推出茶飲品牌「私品茶」，以明星商品「仙女紅茶」席捲消費市場，後續更與永豐餘生技推出多項商品，業績每年穩定成長；如今看好台灣手搖茶飲商機，發展全新手搖品牌，期許新產品線推出，可再帶動私品茶成長1至2成。